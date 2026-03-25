「手術からの回復のため」ダルビッシュ有が制限リスト入り！　チームには…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手が、手術からの回復に専念するため制限リスト入りする見通しとなった。これにより、チームの給与負担も軽減されると米メディア『ESPN』が報じている。

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昨年11月4日（日本時間5日）には、ダルビッシュが右肘の靭帯再建手術を受けたため、2026シーズンはほぼ全休するとの発表があった。

このような手術は、復帰までに通常12〜15カ月を要するとされている。

それを踏まえての制限リスト入りだが、パドレスにとってはかなり大きなメリットがある。

制限リストは、契約下にありながら様々な理由でチームに帯同できない選手を対象としたもので、40人枠を空けつつ、復帰時の保有権は球団に残される。

また、登録期間中は選手に給与を支払う義務もない。

ダルビッシュは、6年総額1億800万ドル（約172億円）の契約延長の4年目にあたる2026年に1500万ドル（約24億円）を受け取る予定だった。

この年俸負担が外れることで、パドレスはフリーエージェント（FA）獲得に、より積極的に動ける可能性がある。

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