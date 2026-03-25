













阪神タイガースの西純矢が25日、ファーム・リーグのオリックス・バファローズ戦に「4番・右翼」で先発出場。初回に先制となるタイムリーヒットを放った。











オリックスがアンダーソン・エスピノーザ、阪神がイーストン・ルーカスの先発で始まったこの試合、初回からゲームが動いた。



阪神の先頭打者、佐野大陽がヒットで出塁すると、続く2番・福島圭音も四球で出塁。3番・前川右京が空振り三振に倒れ、1死一、二塁で迎えた4番・西純矢の第1打席。



エスピノーザの5球目のツーシームを捉え、先制のタイムリーヒットに。前日の試合でもタイムリーヒットを放っており、これで2試合連続のタイムリーとなった。



2019年ドラフト1位で投手として入団するも、故障に悩まされ一軍定着出来ず。今季から野手転向を決断した24歳が、打者としてドラ1の片鱗を見せ始めている。



一軍の層は厚いがこのまま好調をアピールし、野手として一軍の舞台で再び躍動することは出来るだろうか。

























【動画】元投手が4番打者に！西純矢のタイムリーがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













野手転向1年目



西純矢

2試合連続タイムリーヒット



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