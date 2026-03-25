千賀滉大 最新情報
ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、オフシーズンの春季キャンプで最も成長したメッツの選手の一人となった。2026シーズンへ向けて良い兆候であると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。
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直近の登板は19日（日本時間20日）に行われたオープン戦のヒューストン・アストロズ戦だが、この試合で4回投げて3安打4奪三振無失点という圧巻の投球を披露した。
昨季後半にマイナー降格したことが嘘のように、良い調子でオフシーズンを過ごしている。
今季期待されるのは、オールスター選出、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位となったルーキーシーズンのような活躍だ。
主に怪我が原因で成績が低迷することが多いが、現時点で万全のコンディションを維持している。
同紙は「春季キャンプで最も成長したメッツの選手たち」として、千賀を選出し「オープン戦3試合に先発登板し、11.2イニングを投げ、防御率1.86、11個の奪三振を記録。
制球力も向上し、キャンプではわずか1四球しか与えず、その球威はこれまでと変わらず素晴らしいものだった。
彼のポテンシャルは計り知れない。
2023年にはオールスターに選ばれた実績があり、昨季も6月中旬にハムストリングを負傷していなければ、再びオールスターに選ばれていた可能性があった。
メッツのベストな状態は、千賀がプレーオフの試合に先発登板することだ。
そのため、彼がかつての調子を取り戻せれば、球団にとって大きな勝利となるだろう」との評価を下している。
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