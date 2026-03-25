現役時代にマイナー、メジャー、NPBを渡り歩いた加藤豪将。引退後の彼は、トロント・ブルージェイズのフロントとして新たなキャリアを歩み始めた。グラウンドの中心で戦っていた選手から、チームを支える側へ。その変化を最も近くで見ている妻が感じたのは、「戦う場所が変わると、背負うものの重さも変わる」ということだった。（文・Chika Katoh）

「個人」の戦いだった選手時代

夫が現役選手だった頃、彼の戦いはとても分かりやすかった。

試合に出る。ヒットを打つ。チームの勝利に貢献する。結果はすべて数字として表れ、評価も明確だ。

プロ野球はチームスポーツだが、選手として戦っているとき、その戦いはどこか「個人戦」に近い部分もある。

打率、出塁率、守備率。数字は個人の名前とともに記録される。

良くも悪くも、プロ野球選手の世界は常に“個人”が見られている。けれど、フロントの仕事は少し違う。

ある日、夫がこんなことを言った。

「選手のときは、試合の勝ち負けにちゃんと貢献できていたんだなって思う」

その言葉を聞いたとき、私は少し意外に思った。

フロントとして背負う「判断」の重さ

フロントの仕事は、プレーをするわけではない。けれど、チームのために日々多くの判断を積み重ねている。

データを見て考えること。

試合の流れを読み取ること。

チームのために最善の選択を探すこと。

その一つ一つの判断が、試合の結果に影響することもある。

夫はこうも言っていた。

「もしその判断が負けにつながったら、やっぱり重い」

選手のときは、自分のプレーの責任だった。今は、チームという組織の中で、全体に関わる責任を背負う。

戦う場所が変わると、背負うものの質も変わる。それが、フロントとして働く彼を見ていて感じたことだった。

マイナー、メジャー、NPBという3つの経験

[caption id="attachment_256881" align="alignnone" width="330"] （左から）ヤンキースのアーロン・ジャッジ、ブルージェイズの加藤豪将（写真提供：Chika Katoh）[/caption]

振り返ってみると、夫のキャリアは少し珍しいものかもしれない。アメリカで育ち、マイナーリーグでプレーし、メジャーリーグを経験し、日本のプロ野球（NPB）でもプレーした。

マイナー、メジャー、NPB。この3つすべてを経験した選手は、世界を見ても決して多くない。

だからこそ、引退後にフロントの道へ進んだことは、ある意味では自然な流れだったのかもしれない。同時に、それは新しい挑戦でもある。

試合中、グラウンドに立つことはなくなった。それでも彼は毎日のように試合を見て、データを見て、野球について考えている。

形は変わっても、野球との距離は決して遠くなっていない。

日本人選手への特別な思い

そして今シーズン、ブルージェイズには新しい楽しみが生まれた。岡本和真選手の加入だ。

日本でプレーした経験がある夫にとって、日本からメジャーリーグへ挑戦する選手の存在は特別なもののようだった。

「岡本が来たら面白くなると思う」

そう話すときの表情は、どこか楽しそうだった。

メジャーリーグのクラブハウスには、世界中から選手が集まる。その中で、日本人選手が活躍する姿を見ることにはやはり特別な意味がある。

夫はよく言う。

「日本人として誇りを持って、このシーズンを戦いたい」

私が見ている“もう一つの戦い”

選手として戦っていた頃とは、立場が変わり、戦い方も変わった。それでも彼は、メジャーリーグの一戦一戦を楽しみながら、今の仕事に向き合っている。

試合が終わったあと、家でその日の試合について話すことがある。以前は自分の打席や守備の話が多かったが、今は試合の流れやチームとしての判断について話すことが増えた。野球を見る視点が、少し変わったのだと思う。

戦う場所は変わった。けれど野球への向き合い方は、きっと変わっていない。

その変化の続きを、私はこれからも見ていくのだと思う。

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