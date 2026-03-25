侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、準々決勝でベネズエラに敗れてベスト8に終わっている。大谷翔平選手をはじめとして豪華なメンバーで臨んだだけに、今後の侍ジャパンに関する不安が募っている。米メディア『ベット・アリーナ』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

侍ジャパンはベネズエラ戦で、5回表終了時点で5-2とリードしていたが、山本由伸投手が降板したことで試合の流れが変わった。マイケル・ガルシア内野手が2ラン本塁打を放ち点差を縮めると、ウィルヤー・アブレイユ外野手が逆転の3ラン本塁打を放ち、ベネズエラがそのままリードを守り切った。

大谷は敗退後、落胆を口にし、ファンへの感謝を述べるとともに、自身とチームの力不足を認めた。彼の率直な発言は、日本代表の主力選手たちにとって、この敗退がいかに重くのしかかっているかを浮き彫りにしている。

さらに日本代表の井端弘和監督は、予想外の準々決勝敗退を受け、辞任する意向を示した。これにより、日本代表の方向性について即座に疑問の声が上がっている。

今後が不安視される侍ジャパンについて同メディアは「井端監督の辞任の意向が報じられたことで、今後の国際大会に向けた選手選考、戦略、投手起用について、早くも不透明感が増している」と言及した。

【関連記事】

【了】