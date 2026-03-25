JR横須賀線逗子駅ロータリーから逗子銀座通りに入った右手に、この地で長年愛されている洋菓子店『珠屋洋菓子店』があります。多くのテレビ番組やメディアでも紹介され、店内にはフランスやドイツの代表的な洋菓子や珠屋オリジナルのスイーツが並びます。

1950年から続く同店の洋菓子と、併設されているノスタルジックな雰囲気の喫茶の魅力をご紹介していきたいと思います。一緒に行った気持ちで読み進めていただければ嬉しいです。

海の家や写真店も営んでいた珠屋

時は1950年。森戸海岸にて海の家を営み、学生の部活などで使用するヨットを預かっていたのが珠屋の始まりなのだそう。逗子銀座通りのお店はずっと現在と同じ場所にあり、先代が写真店と洋菓子店を始めました。

日本郵船のコックさんだった方が退職したところを招き入れて、そのコックさんの指導のもと、ドイツが本場の「ザッハトルテ」を日本人向けにアレンジした「ザバロール（カット税込450円・ホールS税込1,560円・ホールR税込3,020円）」がうまれます。今では『珠屋洋菓子店』で大人気のオリジナルのロールケーキで、創業以来のロングセラーでベストセラーとなっています。

1960年頃、写真店を畳み、現在のような洋菓子店と喫茶という形態になりました。その後の2010年頃、逗子銀座通りの店を建て替えるタイミングで、森戸海岸の海の家を引き払い、逗子銀座通りの店に一本化しました。それが、今私たちが訪れることのできる『珠屋洋菓子店』なのです。

森戸海岸の花火の掛け声が店名の由来

素晴らしい花火に対し、観客が屋号を叫んで称賛した掛け声「たまや」「かぎや」。このかけ声が、店名の由来になっています。

森戸海岸にあったお店の、森戸川を隔てた対岸に中国料理店「海狼」がありました。「海狼」は前身が割烹旅館「かぎ家」であったことから、「かぎや」と名乗っていました。その「かぎや」と競い合うようにお店があったので、花火の屋号にちなんで「たまや」と名付けられたそうです。

珠屋の洋菓子たち

『珠屋洋菓子店』の洋菓子は全部で40種類ほどあります。これらの洋菓子について、30年にわたり『珠屋洋菓子店』の店頭に立たれている矢幅さんにお話を伺いました。

洋菓子へのこだわりと良さ

洋菓子へのこだわりは、無添加であること。また、その良さは、昔ながらのデザインがぶれないこと。親の代・子の代・孫の代と、何代にも渡るお客さんが来店されるそうです。

県外や遠方の方でも、お墓参りの時にはお決まりのコースで寄るという方がいたり、変わらない、飽きのこない味が長きに渡り愛されているそうです。

『珠屋洋菓子店』のケーキの中には、バタークリームを使用しているケーキが多くあります。昨今のケーキは、生クリームを使用しているものが多く、バタークリームのものは珍しいこともあり、バタークリームのケーキは根強い人気なのだとか。

人気のロールケーキ

『珠屋洋菓子店』の人気商品と言えば、「ザバロール」と「ピーチロール（カット税込450円・ホールR税込3,020円）」。

「ザバロール」は、ココアスポンジに特製バタークリームを巻き込み、厳選したチョコレートでコーティングしてあります。品のある甘さが男性にも人気の秘密で、テレビ番組や雑誌などでも数多く紹介されているヒット商品なのだそう。

筆者もいただきましたが、口に含んだ時にコクのあるバタークリームが少し時間をかけて口の中で溶けていく感覚が心地良く、ココアスポンジとクリームの味のバランスが絶妙だと感じました。

「ザッハトルテ」を日本人向けにアレンジしたケーキとのことでしたが、複雑でなく濃すぎないシンプルな味わいで、日本人の食文化に合わせてアレンジされた「ザバロール」の歴史に思いを馳せました。

「ピーチロール」は、ふわふわのスポンジに、みずみずしい黄桃と口溶けのよい特製生クリームをたっぷり巻き込んだ、シンプルで軽やかな美味しさ。誕生から半世紀以上、いつの時代も愛されてきた珠屋を代表するロールケーキです。

口に含むと、スポンジからふんわりとたまごの香りがします。さっぱりとした黄桃と、すっととろける生クリームで、ファンが多いのも納得。世代や性別にとらわれず、誰にでも愛されるお味だと感じました。

筆者は、オーソドックスな「ショートケーキ」と「モンブラン」もいただきましたが、どちらも間違いのない味。「ショートケーキ」は柔らかいスポンジと生クリームの優しい甘さに、イチゴの爽やかな甘さと酸味がマッチしています。「モンブラン」は、たっぷりとのったマロンペーストが甘く満足感があります。どちらのケーキも、長い間変わらず愛されてきている、ホッとするような美味しさでした。

デザインの凝ったデコレーションケーキ

デコレーションケーキも取り扱っています。「生クリームデコ（4号税込3,320円・5号税込4,570円・6号税込5,820円）」や「生チョコ（4号税込3,320円・5号税込4,570円）」「バタークリームデコ（4号税込3,070円）」など、3,000円台から6,000円台まで10種類ほど。

鍵盤まで細かく再現されている、とても素敵な「ピアノのケーキ（5号税込5,570円・6号税込7,200円）」もあります。事前の予約が必要なものもありますので、予め問い合わせるのが良さそうです。

見逃せない限定商品

『珠屋洋菓子店』には、曜日によって限定の洋菓子があります。

土日限定「フルーツポンチ」「サクリスタンパイ」

「フルーツポンチ（税込1,800円）」は、オシャレな瓶にカラフルなフルーツがぎっしり詰まっていて、見た目も美しい逸品。シロップには、ハチミツとシードルを使用していて、こどもの「フルーツポンチ」ではなく、大人のための「フルーツポンチ」なのだそう。特に暑い時期に人気のある、2025年2月から販売を開始した、まだ新しい商品です。

「サクリスタンパイ（税込490円）」は、パイ生地とクルミペーストを一緒にねじって焼き、あんず・ジャム・モカフォンダンを上にのせたサクサクなパイ。挽いたクルミが香ばしい、ロングセラー。

甘みの強いモカ味のすり蜜が、美味しさのアクセントになっています。硬く焼き上げたパイには懐かしさを感じる方や、その食感のトリコになってしまう方も。売れ行きが良く、早い時間に完売になることが多いそうです。

筆者は出会えなかったのですが、木曜日・土曜日限定の「アップルパイ（カット税込520円・6号税込4,220円）」や、毎月第3木曜日限定の「シュークリーム（税込250円）」など、出会えたら嬉しい限定品も見逃せません。

贈答にもおやつにもピッタリな焼き菓子

気軽にプレゼントできたり、きちんと感のある贈り物にも人気の焼き菓子のギフトセットも充実しています。ちょっと自分用にも購入したくなりますね。

焼きドーナツ（税込250円）は、油で揚げずに石窯で焼いているそうでヘルシーです。

レトロな包装紙とリボン

ケーキなどを購入すると、箱に『珠屋洋菓子店』の包装紙とリボンをかけてもらえます。この包装紙もレトロでかわいいと人気で、包装紙をかけずに、そのままで欲しいというお客さんもいるのだそう。

ケーキのショーケースの上からは、箱にかけるリボンが降ろしてあります。最近はあまり見ませんが、このリボンもまた、昔から変わらない懐かしさがあります。

オンラインショップ

『珠屋洋菓子店』では、少なくとも30年以上前には電話で受けて発送する形態の通信販売もしていたそう。現在は、WEBでのオンラインショップに切り替わっています。

ロールケーキや一部のケーキ・イベントケーキなどが購入できます。『珠屋洋菓子店』のこだわりの味を遠方の方へプレゼントしたり、ご自分へのご褒美にするのも良いですね。

北は北海道、南は沖縄からの注文があるそうです。最近では珍しいバタークリームのケーキを購入される方や、逗子を離れた方が、懐かしんで購入されることもあるのだとか。

喫茶で過ごす時間

洋菓子の売店の奥には、喫茶があります。落ち着いた雰囲気の客席で、ランチメニューやデザート・売店で販売しているケーキにドリンクをいただけます。近隣に純粋な喫茶店があまりないことから、貴重なお店になっています。

ランチメニュー

ランチタイムは、11:00～14:30。昔ながらの喫茶店といったイメージのメニューが揃っています。ずっと変わらないメニューなのかと思いましたが、そうではないそう。

以前はもっとたくさんのメニューがあり、お弁当なども提供していました。「お弁当は結構人気があって、やめちゃってからも”お弁当はないんですか？”という方が多かったですね」と矢幅さんは話します。

筆者は、個人的に喫茶店の王道と思っている「ナポリタン（サラダ・ドリンク付 税込1,750円）」をいただきました。サラダとドリンクが付いています。ソースがたっぷり和えてあってジューシー。ダイストマトとスモークのきいたウインナー、シャキシャキのピーマンがアクセントになっています。ハーブのような爽やかな風味を感じますが、ハーブなどは使用していないそうで、野菜の旨味のなのかなと思いながら、飲むように完食しました。

ランチメニューは、土日限定の10食限定のメニューもあります。筆者が伺った日は「たらことキノコのクリームパスタ（サラダ・ドリンク付 税込1,850円）」でした。こちらも美味しそうで、どちらをいただこうか最後まで迷いました。

デザート

筆者が楽しみにしていたのはこちら。レトロなパフェグラスに盛り付けられた「プリンアラモード（税込980円）」。先ほどの「ナポリタン」もそうですが、喫茶店といえばのイメージピッタリ！思わず、各席にスタンドが設置されている、趣きのあるカウンター席に移動しました。

プリンは『珠屋洋菓子店』のプリンを使用しています。固めのしっかりしたプリンと柔らかい生クリームを一緒に頬張り、幸福感を堪能しました。見た目のレトロなかわいさと、プリン・アイスクリーム・フルーツ、いろいろな味が味わえる楽しみ。少し子どもに戻ったような、なんだか懐かしい感覚でした。

「プリンアラモード」は結構ボリュームがあります。お食事の後に少し甘いものをということでしたら、ケーキもおすすめ。コーヒーか紅茶が付くケーキセットは、ケーキの種類によって税込950円～1,000円で、売店で販売されているケーキから選べます。

心地の良いクラシック音楽が流れ、喫茶での時間は贅沢で優雅なひとときでした。海のイメージも強い逗子ですが、こういった逗子時間も良いのではないでしょうか。

貸切の個室

3階に26名ほどが入れる個室があり、貸し切りで利用できるそうです。3階の個室利用については、1時間につき1100円（税込）のチャージがかかります。

バリアフリーの店内

店内はバリアフリーになっています。入口の自動ドアは大きくとってあり、喫茶まで段差はありません。お手洗いもバリアフリー設計。こういった気遣いで、いつまでも長く通うことができますね。

もやいのキャンドル

ケーキと一緒に売られているのは社会福祉法人 湘南の凪『もやい』のすうじキャンドル（税込50円）。このすうじキャンドルの売上は障がいのある方々の活動資金になっています。『珠屋洋菓子店』では、ハンディキャップを乗り越えてがんばっている方々を応援する気持ちから、取り扱っているのだそうです。

おわりに

1950年から続く、歴史のある『珠屋洋菓子店』は、どこかホッとするような懐かしさ、昔から変わらず飽きのこない優しい美味しさで、2世代・3世代に渡って愛されています。洋菓子を通した親子や人と人との繋がりが、ここにはあるのだろうと感じさせられました。

お店の方々は、明るく優しく、いつでも温かく迎え入れてくれます。売店でのテイクアウトなら、人気のザバロールは特に筆者もおすすめの美味しさです。大人になって「何かちょっと疲れちゃったな」と感じた時には『珠屋洋菓子店』の喫茶で、のんびりしてみると元気が出る気がします。

長く愛されている『珠屋洋菓子店』に、ぜひ皆さんもでかけてみてください。

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