日向坂46藤嶌果歩「鏡に映っているだけで"神"」先輩・小坂菜緒を"女神様"と絶賛！

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。3月20日（金）の放送では、藤嶌が先輩メンバーの小坂菜緒について語る場面がありました。藤嶌：ここからは、こちらのコーナーをやってみたいと思います！山下：皆さんいかがお過ごしでしょうか？ 自称、哲学・格言大好きアイドルの山下葉留花です。このコーナーでは、“なんとなく哲学・格言っぽいかな？”というエピソードと言葉を送っていただき、紹介しています。正直、哲学・格言に関してあまり詳しくないですが、“なんだかタメになりそうな言葉を聞いたかも？”という気持ちになってくれればいいなと思います。＜リスナーから届いた哲学・格言＞「高校生のときに通っていた塾の先生の一言です。。“何を言い出したんだろう？”と思いながら聞いていると、『日本には八百万の神っていう考えがあるやろ？ 米粒にも神様が宿っていると言うけれど、それやったら俺にも神が宿っている。だから、お前らにも神が宿っている。自分の人生の神は自分やからな』と。むちゃくちゃかもしれませんが、この言葉が自分の支えになっています」山下：神様って、自分たちには見えない他人の方だと思うんですけども、自分が神なのです。藤嶌：うん。山下：マイゴッド。はい、言ってみて。藤嶌：マイゴッド！山下：正解！藤嶌・山下：ハハハ（笑）。藤嶌：それで言うと、私最近、小坂菜緒さんと転スラ（劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編）関係で一緒にお仕事をさせていただく機会が結構多かったんですけど、「やっぱり、小坂菜緒さんって神なんだな」って思うことがたくさんあって。鏡に映っているだけで「あっ、神」。道を歩いているだけで「あっ、神」。何か言葉を発するだけで「あっ、神の声」って思うんですよ！山下：確かに！藤嶌：なので、私はしばらくのあいだ“女神様”のように見ていたんですけど、「小坂菜緒さんが女神様ならば、私は何だろう」ってすごく考えたことがあって。そうなると、私って天使なのかもしれないということに気づきまして！ 小坂菜緒さんが女神様であるのならば、私はそばにいる人に癒やしを与える天使なんだと思って。山下：あなたは兼任です。藤嶌：兼任？山下：天使と神の兼任です。藤嶌：そんなのあっていいんですか!?山下：はい。だって、あなたは他の方を見て「神だな」って思ったわけでしょ？ 私は、かほりん（藤嶌の愛称）を見て「神だな」って思っているので、あなたは神であり、天使なのです。藤嶌：なんとも贅沢な！山下：誇らしいでしょ？藤嶌：贅沢だなと感じつつ、その役割をまっとうしていきたいという責任感もあるので、やるべきことが今わかった気がする。神と天使をまっとうする！ それが私の生まれた意味だ！山下：そうなのです。決定権は自分にあるし、他の方へのアドバイスしたり、道を切り開いたりするのもかほりんの仕事なのよ。藤嶌：私もまだまだ頑張らないと！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46