キリンワールドチャレンジ2026の日本代表2連戦（vsスコットランド代表、vsイングランド代表）を中継するNHKが放送チャンネル、放送時間、実況・解説を発表した。

3月29日（日）日本時間2時キックオフのスコットランド戦は、NHK総合テレビで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。4月1日（水）日本時間3時45分キックオフのイングランド代表戦は、NHK Eテレで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信される。

解説は林陵平、イングランド戦のゲストとしてロンドン・シティ・ライオネスでプレーするなでしこジャパンDF熊谷紗希が登場する。

日本代表vsスコットランド代表

【放送チャンネル】NHK総合

【配信】NHK ONEで同時／見逃し配信

【放送日時】3月29日（日）1時50分〜4時

【解説】林陵平【実況】佐々生佳典【リポーター】下境秀幸 ※副音声は場内音声

日本代表vsイングランド代表

【放送チャンネル】NHK Eテレ

【配信】NHK ONEで同時／見逃し配信

【放送日時】4月1日（水）3時30分〜5時45分

【ゲスト】熊谷紗希【解説】林陵平【実況】下境秀幸【リポーター】佐々生佳典 ※副音声は場内音声