キリンワールドチャレンジ2026の日本代表2連戦（vsスコットランド代表、vsイングランド代表）を中継するNHKが放送チャンネル、放送時間、実況・解説を発表した。
3月29日（日）日本時間2時キックオフのスコットランド戦は、NHK総合テレビで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。4月1日（水）日本時間3時45分キックオフのイングランド代表戦は、NHK Eテレで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信される。
解説は林陵平、イングランド戦のゲストとしてロンドン・シティ・ライオネスでプレーするなでしこジャパンDF熊谷紗希が登場する。
日本代表vsスコットランド代表
【放送チャンネル】NHK総合
【配信】NHK ONEで同時／見逃し配信
【放送日時】3月29日（日）1時50分〜4時
【解説】林陵平【実況】佐々生佳典【リポーター】下境秀幸 ※副音声は場内音声
日本代表vsイングランド代表
【放送チャンネル】NHK Eテレ
【配信】NHK ONEで同時／見逃し配信
【放送日時】4月1日（水）3時30分〜5時45分
【ゲスト】熊谷紗希【解説】林陵平【実況】下境秀幸【リポーター】佐々生佳典 ※副音声は場内音声