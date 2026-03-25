新しい学校のリーダーズ・RINが密かに買い占め中!?「フェットチーネグミ」AGコラボパッケージの裏話を披露「自分でコソコソと買って…」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。3月23日（月）の放送では、ブルボン「フェットチーネグミ」とのコラボパッケージを紹介しました。
――コラボ商品を本人自らレジに？
SUZUKA：私たちの近況を「Arigato！」を込めて報告していきましょう！ ネクスト！ KANONちゃん。
KANON：ブルボン「フェットチーネグミ」のAGコラボパッケージが発売中でございます！ ここにもあるんだけどね。
MIZYU：きゅんとあまずっぱフルーティー♪
KANON：「フェットチーネグミ」のパッケージに、ドカンと新しい学校のリーダーズがおります！
ブルボン フェットチーネグミ @Bourbon_JP
AG! コラボパッケージが全国のスーパーマーケットなどで販売中🍇🫧👍
「みんな違ってみんなサイコー！キャンペーン」開催中❕AG! QUOカードも当たる❕
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SUZUKA：手元にあるんですけど。
MIZYU：イタリアングレープ味！
SUZUKA：こちら、コーラ味です！
KANON：アルデンテな食感！
SUZUKA：すごいね！もう顔面がどん！ どん！ どん！ どん！ やで？
KANON：RINちゃん、目撃したんでしょ？
RIN：そう！ あのね、街を歩いていたら入口付近に置いてあって。よく通るところなんだけど、ちょっとずつ毎日減っていくのが嬉しくて。「誰が買ったんだろうな〜？」って喜んでおります。
SUZUKA：絶対このグミを食べる前に「あ！ こいつらの顔！」って見るよな。
KANON：どうしても見てしまうよね。
RIN：私も実際に自分でコソコソと買って、友達にプレゼントしたりしています。
MIZYU：これ持ってレジに行ったの？
RIN：行ったよ！
MIZYU：同じ顔の人、レジに来たんだ！
RIN：全然気づかれない。
KANON：そうなんだ、嬉しいですね！
MIZYU：手に取ってみてください！ ブルボンさん、Arigato！
全員：Arigato！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info