INI髙塚大夢「『ベッドの周りで暴れてください』と言われたのですが…」“10万部超”2nd写真集の撮影裏話

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。3月18日（水）の放送では、2月24日に発売されたINIの 2nd写真集『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』を手に取ったリスナーからのメッセージを紹介。髙塚が撮影の裏話を語りました。――『Viva la vita』は、“11人のイタリア旅行”をテーマに4ルックの衣装を着こなしたオールイタリアロケ・192ページの大ボリュームのINI 2nd写真集。ミラノの観光名所、市場での買い出し、リゾート地のヴィラ、公園でのサッカーなど、バチッとスーツで決める姿から無邪気に遊ぶ姿まで、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる1冊です。デビュー5年目という節目を迎え、11人で歩んだ軌跡とまなざす景色が交差するメンバーの“今”が詰まった渾身の作品となっています。『Viva la vita』手に入れました！ 私のお気に入りのページは、大夢先生が枕をギュッとしながら微笑んでいるところです。最初のほうにある壁にもたれて座る大夢先生もかっこいい！ ミラノが似合います!!（愛知県 15歳）

【オリコン1位🥇】



本日発表のオリコン週間BOOKランキングで、#INI2nd写真集「Viva la vita」が1位を獲得しました🏆✨



手に取っていただいたみなさまのおかげです、ありがとうございます！



MINIはもちろん、これからMINIになる方、1人でも多くの方にこの写真集が手に届くことを願っています。… https://t.co/cXY39GzXu3 pic.twitter.com/fRjdkZRHpX

— INI2nd写真集「Viva la vita」【公式】 (@INI2nd_Photo) March 5, 2026髙塚：ありがとうございます！ 噂によると、10万部以上の大ヒットっていうんですかね！ もう本当にたくさんの人に手に取っていただけて、とてもうれしい限りでございます！オールイタリアロケでの写真集。イタリアって本当にどこに行っても写真映えしそうなスポットがたくさんあって、こういった写真集にはすごくぴったりな場所だったなって思って。撮影できてすごく楽しかったです！実際にこちらに写真集がありますので、見ながら振り返っていけたらいいなと思いますけれども……感想をくれた写真のページは、ベッドのところですね。ちょっと寝癖っぽいヘアにしてもらって、ラフな感じの姿を撮ったんですけれども。いや、楽しかったです、この撮影も。とにかく「このベッドの周りで暴れてください」というか……あ、暴れていないカットが選ばれたんですけど（笑）。1人の時間を楽しんでいる雰囲気が撮れたら、という話をしてもらって。ちょっと枕で遊んでみたりとか、あとは雑誌を読みながら1人の時間に酔ったり、みたいなシーンの写真なんですけどね。結構自分もこの写真はお気に入りです！ 見開き1ページ、僕を使ってくださって。この写真集の中でも、自分のお気に入りの1枚かなと思います！ ありがとうございます。たくさん、いろいろなカットをじっくり見て楽しんでください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info