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ロサンゼルス・ドジャースは、スプリングトレーニングで好調を維持していたキム・ヘソン内野手を3Aに降格させることを決断した。オープン戦では打率4割以上を残していたヘソンだけに、今回の降格にはさまざまな声があがっている。米メディア『ザ・ビッグ・リード』のJP・ホーンストラ記者が言及した。

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ヘソンはオープン戦で打率4割以上を記録し、二塁手、遊撃手、中堅手と複数ポジションを守れるユーティリティ性も見せていた。攻守両面で十分に開幕ロースター入りに値する内容だったが、ドジャースは最終的に3Aへ送る決断を下した。

この判断に対し、元ドジャースの一塁手で現在は解説者を務めるエリック・キャロス氏は強い言葉で反応した。「もし自分が彼なら怒っているどころか、激怒しているだろう」と述べ、その心情に理解を示した。

しかし、ヘソンの降格はチーム事情も影響している。ヘソンは左打者であり、大谷翔平選手、フレディ・フリーマン内野手、カイル・タッカー外野手、マックス・マンシー内野手といった左打者が並ぶドジャース打線では役割が限定されやすい。

今回のヘソンの降格についてホーンストラ氏は「ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースにとって、このロースター争いは唯一の争点だった。そして、この件については週末にかけて多くの意見が飛び交った」と言及した。

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