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ベネズエラ代表の初優勝で幕を閉じた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。今大会は多くのメジャーリーガーが参加したが、出場辞退を余儀なくされた選手も少なくない。その背景には、MLB球団の資産管理という現実と、厳格な保険制度の存在がある。さらに大会時期や登板制限など、現場には複雑な条件が課されている。今回はデータと事例をもとに、WBCを取り巻く構造と制約の実態を読み解く。（文:Eli）

MLB球団によるWBCの位置付け

WBCの構造を理解するうえで重要なのは、「選手はチームの資産である」という視点だ。FAの選手は別として、MLB球団は選手に莫大な金額を投資している。

そのため、選手の扱いを決める権限は原則として球団にあり、レギュラーシーズン以外で余計なリスクを取りたくないというのが本音だ。好むと好まざるとにかかわらずこれが現実だ。

そうした事情があるため、出場を認める代わりに、そのリスクを可能な限り抑えるためのさまざまな措置が取られている。

最も分かりやすいのが、選手が出場する際に加入を義務づけられる保険である。選手は保険を付けずに出場もできるが、故障した場合年俸は支払われない。このため実質強制加入と言って良い。

MLB機構とMLB選手会は、NFPと呼ばれる保険会社を利用している。選手がWBC期間中に故障した場合、NFPは野手で2年、投手で4年分の年俸を全額補償する仕組みだ。

しかし、この保険への加入許可の条件は非常に厳しい。NFPは各選手の故障歴を精査したうえで加入の可否を判断するが、年齢が高い選手や故障が「慢性的」と判断された選手、前シーズンに60日間のIL入りをした選手などは、ほぼ自動的に加入が認められないとされる。

さらに、2023年大会ではメッツのエドウィン・ディアスとアストロズのホセ・アルトゥーベがWBC期間中に負傷した。

結果として、ディアスの1725万ドル、アルトゥーベの2900万ドルの年俸を補償することになり、NFPは大きな損失を被ったとされる。

その影響もあり、今大会では加入基準がさらに厳しくなったようだ。そのため直近の故障歴があるフランシスコ・リンドアや投手大谷翔平は保険でカバー不可となり出場を断念せざるをえなかった。

WBCの開催時期をずらすべき…？

[caption id="attachment_256285" align="aligncenter" width="530"] アメリカ代表のメイソン・ミラー[/caption]

開催時期という点では、WBCはレギュラーシーズンに向けた準備期間であるスプリングトレーニングの試合を一部代替するような位置づけにある。

シーズン終了後やオールスター休みではなく、シーズン開始前にWBCが開催されるのは、シーズンへの調整段階の延長線上にある大会であれば、多くの選手が参加しやすいという事情があるためだと考えられる。

しかし、この時期は10～1月の計4か月のオフを経て、選手が徐々に強度を上げていく段階でもある。必然的に故障も起こりやすい、デリケートなタイミングだ。

MLB機構が2024年12月に発表した投手の故障に関するレポートでは、年間の故障発生の実に3割以上が2～3月に集中していることが報告されている。

また、あくまでも「調整の延長としてのWBC」であるため、各チームは代表首脳陣に対してさまざまな条件を提示する。

特に投手の場合、先発投手であれば登板間隔の厳守や球数制限（最大値・最低値の設定）、リリーフ投手であれば連投の禁止や「ブルペンで準備した場合は登板させること」などだ。

選手ごとに異なる条件があり、それらをパズルのように組み合わせて起用していくことになる。

決勝に進出したアメリカ代表ではメイソン・ミラー、デイビッド・ベッドナー、ベネズエラではエドゥアルド・バザード、ダニエル・パレンシアが登板不可、条件付き登板など何らかの制限が課された。

現実的に考えて、この構造を短期的に転換することは事実上不可能だ。本格的な改革を行うのであれば、機構と選手会の間で行われる労使交渉の場で条件を詰める必要がある。

しかし、双方にとってWBC改革を優先的に進める強い動機は乏しい。加えて、CBA交渉はMLB自体の制度設計をめぐって毎回激しい対立が生じるため、WBCのような周辺的なテーマまで議題を広げる時間的余裕もほとんどないのが実情だ。

一方で、WBCの開催がさまざまな面で野球というスポーツにとってプラスであることは共通の認識となっている。今後もそうした価値を原動力に、関係者の間で妥協点を見いだしながら大会は継続されていくことになるだろう。

選手の負担は増す一方…？

[caption id="attachment_255041" align="aligncenter" width="530"] 写真：Getty Images[/caption]

近年、MLBではオフシーズンが徐々に短くなっている。

例えばポストシーズン常連のドジャースは、その典型的な例だ。2024年は韓国シリーズの影響で2月から早めの調整が始まり、10月末のワールドシリーズ終了まで実に9か月間のシーズンとなった。

続く2025年も東京シリーズの影響で調整開始が早まり、オフはわずか3か月しか確保できなかったうえ、再びワールドシリーズまで進出したため結果として約9か月の稼働となった。

さらに2026年はWBC出場選手が早めの調整を行うことになり、負担は一層大きくなっている。

マックス・マンシーは今年のスプリングトレーニングについて、通常であれば2月の試合開始時点で体は仕上がっているが、今年は試合をこなしながら徐々にコンディションを整えていくことになるとコメントしていた。

野球はルーティーンのスポーツとも言われる。2025年シーズンにフィリップス、コペック、ベシアといったドジャースのリリーフ陣に故障が続出し、トライネンも不振に陥った背景には、こうしたイレギュラーなスケジュールが影響した可能性も否定できない。

WBCや海外シリーズの開催など、MLBでは近年さまざまな特別イベントが組み込まれるようになっている。こうした取り組みはリーグの国際的な拡大に寄与する一方で、選手にとっては従来のシーズンリズムを崩す要因にもなり得る。

ナショナルズの元投手スティーブン・ストラスバーグは、2019年にレギュラーシーズンで209.0回、ポストシーズンで36.1回を投げた。

しかし2020年以降は故障に悩まされ、3年間でわずか31.1回の登板にとどまった。2020年から2026年までの7年2億4500万ドルの契約は、結果的に「史上最悪の契約」の一つとも評されている。

こうした事態を可能な限り防ぐためにも、MLBには選手の負担を考慮したバランスの取れたスケジュール設計が求められている。

【著者プロフィール】

Eli

主にXでドジャース、MLBに関する情報を発信。

X:@byeli_dodgers59

note: https://note.com/lim33

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【了】