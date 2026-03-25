今日の運勢占い 3月26日（木）12星座占いランキング第1位は蟹座（かに座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月26日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月26日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？自分を堂々と打ち出せる日。密かに温めてきた思いや計画を、今日は外に向けて動かすタイミング。「まだ早いかな」という遠慮は手放しましょう。自分から動いた分だけ、流れが一気に加速します。タンパク質が勢いをプラスしてくれそう。視野が広がる日。過去への執着を手放すと、新しい景色が見えてきます。遠くの情報や異なる価値観に触れてみましょう。「終わり」だと思っていたことが、実は次への踏み台だったと気づけます。ミネラルウォーターを常温で飲むと行動力アップに。クリエイティビティが光る日。やると決めたことを、今日は楽しみながら形にしましょう。趣味や好きなことを通じて、自分の軸がはっきりしてくるかも。感性のままに動くと、思った以上の結果がついてきます。頭をマッサージすると恋愛運が上がるかも。仲間とのつながりから学べる日。コツコツ続けてきた努力を、今日は周囲と共有してみましょう。誰かの小さな一言がヒントになることも。コミュニティや勉強会への参加が、新しい扉を開いてくれます。今日は頼ったり頼られたりの循環を大切に。対人関係に新しい流れが起きる日。焦って相手を動かそうとするより、今日はじっくり相手の言葉に耳を傾けましょう。特にパートナーや大切な人との関係は、急がず丁寧に育てるほど実りが大きいはず。いつもと違う服やアクセサリーを身に着けてみて。言葉を受け入れてもらえる日。自分の気持ちや考えを、いつもより少し丁寧に伝えることを意識しましょう。感情的に話すより、落ち着いたトーンの方が相手の心に届きます。近くにいる人との会話や連絡を大切に。モコモコした靴下が◎積み上げてきたものが評価される日。仕事や社会的な場での立ち居振る舞いが鍵になります。今日の誠実な対応が、足元の信頼へと繋がるでしょう。派手な動きより、地に足のついた行動を。おそばやうどんなど、麺類を食べると運気アップ。振り返りが力になる日。一人の時間を大切にして、心の声に静かに耳を傾けてみましょう。誰かに相談するより、今日はまず自分の中に答えを探して。精神的な充電がしっかりできると、これからの行動がブレにくくなります。ホットアイマスクをつけると◎身の回りを片付ける日。お家や身近な環境をもう少し心地よく整えることで、自分のエネルギーの底上げができます。理想の形にすぐならなくても大丈夫。小さな改善を重ねることが、安心感の土台になります。風通しの良い環境を意識してみて。判断を見直したい日。気持ちが揺れやすいので、思い切った決断は避けましょう。「なんとなく」で手を出しそうになるのが一番危険。今日は情報収集だけに留めておくのが無難です。キャンドルやお香を焚いて、心を沈めて。守りを固めたい日。特にお金に関わることは、今日は慎重に。頑張り続けてきた疲れが出やすいタイミングなので、自分の限界を正直に認めましょう。休むことも立派な選択です。公園や川の噴水を眺めると、回復できそう。スケジュールを作り直す日。勢いよく動きたい気持ちが強くなりそうですが、準備不足のまま突き進んでしまいそう。空回りしやすい流れが来ているので、まず生活リズムを整えることを優先しましょう。手足をしっかりストレッチすると◎今日は上弦の月を迎えました。心の中で温めてきた願いや計画を、行動に移すタイミング。あまり戦略的になり過ぎず、誠実に動くことが大切です。小細工を仕掛けるより、真っ直ぐな行動の方が相手に届くでしょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4