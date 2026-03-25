大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間24日、ロサンゼルス・エンゼルスとオープン戦を戦い7-7で引き分けた。この試合では先発を務めた佐々木朗希投手がまたも不安定な投球を見せたが、米メディア『ヘビー』は先が見えない現状を不安視している。

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同戦の佐々木は初回からいきなり無死満塁のピンチを招くと、2者連続で押し出し四球を与えてしまい、1死も奪えないまま降板。オープン戦特別ルールにより2回から再登板するも、4回に降板するまでさらに4四死球を記録した。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は、球団が佐々木を先発として育成したいという方針を明確にしている。ローテーションの柱となり得るポテンシャルの価値があまりにも大きく、無視できないと球団は考えている。しかしそのビジョンと、この春に彼が見せている内容とのギャップは、次第に見過ごせないものになってきている」と言及。

続けて、「スプリングトレーニングの結果がすべてではなく、佐々木の才能は疑いようがない。それでも、もはや避けて通れない疑問がある。もしシーズンに入っても制球難が続く場合、既にリリーフとしてどれほど圧倒的な投球ができるか分かっている中で、ドジャースはどれだけ長く佐々木を先発ローテにとどめておくことを正当化できるのだろうか。シーズン後半には、リリーフへの再転向という可能性が現実味を帯びてくるのだろうか」と懸念を示している。

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