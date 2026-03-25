3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの北海道日本ハムファイターズ編。

日本ハムの開幕オーダーは？

1番（左）水谷瞬

2番（一）清宮幸太郎

3番（DH）フランミル・レイエス

4番（三）郡司裕也

5番（右）万波中正

6番（中）五十幡亮汰

7番（遊）山縣秀

8番（捕）田宮裕涼

9番（二）水野達稀

今季は上位打線の固定化が想定される日本ハム。その中でも1番水谷瞬は、1発を期待できるトップバッターとして相手投手の脅威になるだろう。2番の清宮幸太郎も長打力は十分だ。

3番にフランミル・レイエスを置き、4番に郡司裕也、5番に万波中正のクリーンナップを予想。

また、破壊力十分な3人の後に俊足の五十幡亮汰が並ぶことで、下位打線からのチャンスメイクも実現できる。

山縣秀、田宮裕涼、水野達稀は、バッティング面でさらなる飛躍が期待される3人だ。順調な成長を見せれば、まさに切れ目のない打線が完成する。

開幕はみずほPayPayドーム福岡に乗り込み、王者・福岡ソフトバンクホークスと戦う。新庄監督5年目、悲願のリーグ優勝に向けて重要な3連戦は、どのような結果になるのか注目だ。

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