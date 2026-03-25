AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの組み合わせ抽選会が25日に開催され、準々決勝以降の日程と対戦カードが確定した。
アジア最強クラブを決めるACLE。東地区はすでにラウンド16が終了し、Jリーグからはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアがベスト8に駒を進めた。一方、西地区は中東情勢の悪化を受けてラウンド16が延期されていたが、4月13日と14日にサウジアラビアのジッダにて開催されることが決定し、一発勝負によって準々決勝に進出する4チームを決めることとなった。
西地区のラウンド16に先立ち、サウジアラビアのジッダで開催されるファイナルズ（準々決勝以降）の日程および組み合わせが決定。神戸はアル・ヒラル（サウジアラビア）vsアル・サッド（カタール）の勝者、町田はアル・イテハド（サウジアラビア）vsアル・ワフダ（アラブ首長国連邦）の勝者と準々決勝で対戦することとなった。また、神戸と広島は決勝戦まで対戦しない組み合わせとなっている。
全試合が一発勝負のファイナルズは4月16日に開幕し、決勝戦は25日に開催される。
ファイナルズの日程と対戦カードは以下の通り。◆◼︎準々決勝
▼開催日時
4月16日〜18日
▼対戦カード
① アル・ヒラル（サウジアラビア）orアル・サッド（カタール） vs ヴィッセル神戸（日本）
② アル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）orアル・ドゥハイル（カタール） vs ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
③ FC町田ゼルビア（日本） vs アル・イテハド（サウジアラビア）orアル・ワフダ（アラブ首長国連邦）
④ ブリーラム・ユナイテッド（タイ） vs トラクター（イラン）orシャバブ・アル・アハリ（アラブ首長国連邦）
▼開催日時
4月20日〜21日
▼対戦カード
⑤ ①の勝者 vs ②の勝者
⑥ ③の勝者 vs ④の勝者
▼開催日時
4月25日
▼対戦カード
⑤の勝者 vs ⑥の勝者