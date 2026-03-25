ACLEでベスト8に駒を進めた（上）神戸と（下）町田 [写真]=Getty Images

　AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの組み合わせ抽選会が25日に開催され、準々決勝以降の日程と対戦カードが確定した。

　アジア最強クラブを決めるACLE。東地区はすでにラウンド16が終了し、Jリーグからはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアがベスト8に駒を進めた。一方、西地区は中東情勢の悪化を受けてラウンド16が延期されていたが、4月13日と14日にサウジアラビアのジッダにて開催されることが決定し、一発勝負によって準々決勝に進出する4チームを決めることとなった。

　西地区のラウンド16に先立ち、サウジアラビアのジッダで開催されるファイナルズ（準々決勝以降）の日程および組み合わせが決定。神戸はアル・ヒラル（サウジアラビア）vsアル・サッド（カタール）の勝者、町田はアル・イテハド（サウジアラビア）vsアル・ワフダ（アラブ首長国連邦）の勝者と準々決勝で対戦することとなった。また、神戸と広島は決勝戦まで対戦しない組み合わせとなっている。

　全試合が一発勝負のファイナルズは4月16日に開幕し、決勝戦は25日に開催される。

　ファイナルズの日程と対戦カードは以下の通り。

◆◼︎準々決勝

▼開催日時
4月16日〜18日

▼対戦カード
①　アル・ヒラル（サウジアラビア）orアル・サッド（カタール）　vs　ヴィッセル神戸（日本）
②　アル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）orアル・ドゥハイル（カタール）　vs　ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
③　FC町田ゼルビア（日本）　vs　アル・イテハド（サウジアラビア）orアル・ワフダ（アラブ首長国連邦）
④　ブリーラム・ユナイテッド（タイ）　vs　トラクター（イラン）orシャバブ・アル・アハリ（アラブ首長国連邦）

◆◼︎準決勝

▼開催日時
4月20日〜21日

▼対戦カード
⑤　①の勝者　vs　②の勝者
⑥　③の勝者　vs　④の勝者

◆◼︎決勝

▼開催日時
4月25日

▼対戦カード
⑤の勝者　vs　⑥の勝者