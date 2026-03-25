平塚市の花水台にある湘南創菓 菊毬に行ってきました。

和の趣を感じる外観

お店のある通りは様々なお店が並んでいます。日用品の買い物にドラッグストアに行った帰りに、湘南創菓 菊毬のお店を見かけ、以前から「湘南ボーイ」という素敵な名前の和菓子が気になっていたので寄ってみることにしました。

木が多く使われたお店の入口は洗練された雰囲気。大きなガラス張りでお店の中が見えるので、安心して入って行きました。

店内

お店に入ったら右手には小さな坪庭のような空間。石でできた灯篭や植物の雰囲気に侘び寂びを感じます。お店の雰囲気とマッチしていて、とても落ち着きました。

向かって左側のショーケースの中や上に商品が置かれています。右側の棚にはお煎餅等がありました。

目当ての湘南ボーイを探しに左の棚を見ていると、手前の方に見つけました。

湘南ボーイ

こちらの湘南ボーイは、平塚名産品協議会認定の「平塚の名産品」です。自転車にサーフィンボードを積んだ絵柄。このスタイルでサーフィンに向かう方たちを、平塚近辺を車で走っているとよく見かけます。湘南ボーイ（税込210円）と湘南ボーイバタどら（税込230円）を購入しました。

なんとこちらの湘南ボーイ、どらやきがサーフボード型なんです。どら焼きといえば丸い形しか食べてこなかった筆者にとって、驚きの形。さすが湘南ボーイですね。しっとりとした皮に、やさしい甘さの大納言の餡がベストマッチです。自宅で食べたのですが、海までいって海沿いに座って食べればよかったなぁと後で思いました。湘南ボーイを湘南のビーチでいただくのって、素敵ですよね。

湘南ボーイバタどらは、バターの塩味と餡のやさしい甘さが柔らかに混ざり合いこちらも美味。バターのサイズがちょうどよく、主張しすぎないけどしっかりとアピールしている感じがしました。

みずみずしい苺大福

春を感じる近頃、筆者はピンクのものに惹かれます。ショーケースの上にさくら餅と苺大福と並んでいて、少し迷ったのですが、苺大福の写真のいちごの大きさに惹かれて苺大福（税込330円）を購入しました。

分かりますでしょうか、この苺のみずみずしさ。外側からお餅、白餡、苺。おもちの断面もつやつやしています。いままで筆者はいちご大福といえば周りの餡が黒い餡のものをいただくことが多かったのですが、白餡に苺、とても合いますね。

みずみずしさに顔を喜ばせながら、あっという間にいただきました。袋も可愛らしいので、どなたかにプレゼントしてもとても喜ばれそうです。

気になる和菓子たち

他にも今度いただいてみたいな、という和菓子がたくさんありました。次回平塚に来た際にはこちらも試してみたいと思います。

皆さんも、湘南創菓 菊毬に是非訪れてみてくださいね。

The post 湘南創菓 菊毬 first appeared on 湘南人.