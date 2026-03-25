大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、開幕二塁レギュラーの有力候補とみられていたキム・ヘソン内野手がマイナー降格となった。加入2年目のシーズンは苦境からスタートする形になったが、米メディア『ニューズウィーク』は、そもそもチーム選択自体がミスだったのではと指摘している。

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キムは2024年オフ、3年1250万ドルという条件でドジャースへポスティング移籍。他球団から好条件のオファーも受けていたというが、大谷と一緒にプレーしたいという思いを優先させたとされている。

同メディアは「ドジャースは他球団よりもはるかに大きな資金力を持っているのだから、2024年オフに比較的低コストでキムに賭けたこと自体を非難することはできない。しかし他の組織であれば、彼はもっと優先的に起用されていたはずだ。ドジャース1年目にワールドシリーズ（WS）のリングを手にしたとはいえ、率直に言って、他球団と契約した方が彼にとってずっと良かっただろう」と指摘。

続けて、「キムにどのようなオファーがあったのか全体像が分からない以上、彼の決断を全面的に非難することはできない。しかし、もし当時のキムが自分自身に賭けていたのだとすれば、その賭けは裏目に出たと認める時だ。彼は才能ある選手ではあったが、メジャーのレベルで成長するための十分な機会を与えてくれる球団を見つける必要があった」と主張している。

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