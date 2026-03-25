欧州フットボールサポーター（FSE）は今夏のFIFAワールドカップ2026における高額なチケット価格を巡り、FIFA（国際サッカー連盟）に対して正式な苦情申し立てを行ったようだ。24日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催で行われる今夏のW杯だが、チケットの販売価格が発表されて以降、サポーターを中心に大きな物議を醸しており、3つのカテゴリーに分類した対戦カードによって決まる変動価格が採用されることになっているなか、決勝戦の最安値チケットは4185ドル（約66万円）にも上り、前回大会の約7倍の価格となっていた。

これに苦情が殺到したことを受け、FIFAは昨年12月に本大会の全104試合を対象とする手頃なチケットの導入を発表したが、手頃な価格となる60ドル（約9500円）ほどのチケットは約400枚しかないことも問題となっていた。

なお、『BBC』によると、今夏のW杯で各ラウンド1試合ずつ、計8試合を観戦する場合、最も安いチケットでも約5225ポンド（約113万円）かかり、中級席は8580ポンド（約182万円）、最上級席は1万2350ポンド（約263万円）になるという。前回大会では7試合ながら、それぞれ1466ポンド（約31万円）、2645ポンド（約56万円）、3914ポンド（約83万円）だったことから、3倍以上の値段となっていることが伝えられている。

このような状況から、FIFAが有意義な協議を行わなかったとしてFSEは欧州消費者団体とともに、欧州委員会に訴状を提出。FIFAがEU消費者法で違法とされる「おとり広告」を行ったと指摘していることほか、FIFAは「その立場を利用して、欧州のファンに対し、過剰なチケット価格、不透明かつ不公平な購入条件と手続きを押し付けている」ことなど、6つの具体的な濫用があったことを主張しているという。

これに対し、FIFAの広報担当者は「FIFAは正式な苦情申し立てを受けていないものの、申し立てと思われる内容については認識している。そのため、現時点ではこれ以上のコメントは差し控えさせていただきます」としながら、次のように声明を発表している。

「FIFAは、既存のファンと将来のファンが公平にサッカーを楽しめるよう尽力している。非営利団体であるFIFAはワールドカップから得た収益を、世界中の211の加盟協会における男子、女子、ユースを問わずに、サッカーの発展を促進するために再投資している」