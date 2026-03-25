お笑い芸人の永野が、YouTubeチャンネル『カジサック KAJISAC』で公開された動画に出演。西野亮廣(キングコング)の“予言”を振り返った。

永野

「永野さんは絶対に時代が来る」

カジサックとトークするなかで、「西野くんには本当に恩義を感じてるんですよ」と切り出した永野。「僕、10年前くらいにラッセンのネタでテレビ出ました、の前が長くて。売れないなぁっていうのが長くて、ラッセンのネタももちろん好きでやってるんですけど、どちらかといえば、飛び道具みたいな感じで『なんでもいいから売れたい!』みたいな。で、(テレビに)出て、こういうトークなんて放送で切られてたんですよ」と振り返る。

その上で、永野は「テレビ(に出てる)! って時代に、西野くんが全然面識ないのに『永野さんとお話したい』って」「その時なんてコロナ禍前だし、数えられるくらいしか芸人がYouTubeなんてやってないんですよ。その時代に『永野さんは絶対に時代が来る』って言ってくれたんですよ」と回想。

さらに、「(当時は)ラッセンのネタのイメージでしょ? なのに『人間が面白いから、今はひな壇が全盛で、パスしてエピソードトークなんだけど、永野さんみたいにキャラクターが面白い人をずーっと(見たい)』『スマホの時代が来る』って彼が言うの」「スマホの時代じゃなかったから、(自分は)思ってなかったんですよ。この人、不思議なこと言うなぁって。(そんな時に)『1人をずっと掘る時代が来るから、永野さんが絶対に来る』って、西野くんが言ってくれたんですよ」と続け、「すごくない?」としみじみと称賛していた。