支配下へ猛アピール　DeNA・苦労人育成戦士がファームで値千金の2ラン含む…















横浜DeNAベイスターズの西巻賢二選手はナゴヤ球場で行われた中日ドラゴンズとの2軍戦に「6番・三塁」で先発出場。チームの勝利に貢献する2ランホームランを放った。











2017年ドラフト6位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団し、千葉ロッテマリーンズを経て2022年オフにDeNAと育成契約を結んだ苦労人。一時は支配下契約を勝ち取ったが、昨季は育成選手として一年を過ごした。



支配下復帰へ再起をかける西巻は8回、2死三塁で迎えた第4打席。中日2番手・松葉貴大投手のチェンジアップを完璧に捉えると、打球は左翼スタンドへ。試合を決定づける一打となり、存在感を強く示した。



さらに、この日はそれだけにとどまらない。4回の第2打席でも金丸夢斗投手のチェンジアップを捉え、左前打をマーク。変化球への対応力の高さを見せた。



この日は4打数2安打1本塁打2打点。長打と安打の両方で結果を残し、打撃面でアピールに成功した。



支配下登録を目指す中で、インパクトのある一発と安定した打撃内容を示した西巻選手。今後の起用に向けて、首脳陣へ強烈なアピールとなる一戦となった。













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DAZNベースボールの公式Xより











支配下に向けて



西巻賢二 本日2安打目は

ツーランホームラン！



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