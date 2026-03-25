大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、キム・ヘソン内野手がマイナー降格となった。オープン戦で好成績を残していた中での非情宣告は驚きを呼んだが、現実的には致し方ない展開だったのかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同メディアは「キムはオープン戦では9試合で打率.407、1本塁打、６打点、OPS.967を記録していた。にもかかわらず、ドジャースは彼ではなく、球団内プロスペクト4位のアレックス・フリーランド内野手をロースターに残した」と言及。

続けて、「スポーツネットLAのコメンテーターであるエリック・カロス氏は『自分がキムの立場なら、当然納得はいかない。一歩踏み込んで言えば、激怒しているだろう。だが、三振と四球の比率を見ると、彼は三振8に対して四球が1つ。フリーランドは三振10、四球10だ。なるほどと思う部分もある。確かに打率は.400だ。でも彼らが見ているのはシーズンに入ったときに、ストライクゾーンをどれだけコントロールできるかという将来の姿なんだ』と述べた」と記している。

選球眼に疑問符がつけられたとの見方をされているキムだが、マイナーから再び這い上がることはできるのだろうか。

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