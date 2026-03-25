阪神から加入したDeNA右腕、ファームで5回1安打無失点　開幕へ順調な仕上…















横浜DeNAベイスターズのジョン・デュプランティエ投手はナゴヤ球場で行われた中日ドラゴンズとの2軍戦に先発登板。5回1安打無失点の好投を見せ、開幕に向けて上々の仕上がりを披露した。











立ち上がりから安定感が際立った。外野フライ2本と内野ゴロでテンポよく3者凡退に抑え、危なげないスタートを切る。直球のキレが良く、打者に的を絞らせなかった。



走者を背負った場面でも冷静さは変わらない。四球で出塁を許し盗塁で得点圏に進められながらも、要所で三振を奪いピンチを切り抜ける。



その後は打たせて取る投球が冴え渡る。内野ゴロやフライアウトを積み重ね、テンポ良くアウトを重ねていく。中日打線に流れを渡さない安定した内容が続いた。



終盤にはこの日初めての安打を許し、さらに四球で一、二塁とされる場面もあったが、最後は落ち着いて内野ゴロに打ち取り無失点。ピンチでも崩れない投球を見せた。



この日のデュプランティエ投手は、力のあるストレートを軸にコーナーを丁寧に突き、打たせて取る投球と三振を奪う投球をバランスよく使い分けた。特に走者を背負った場面での落ち着きが光り、安定感の高さを示した登板となった。













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デュプランティエ 5回を

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