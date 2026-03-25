楽天グループは、東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地・楽天モバイル 最強パーク宮城に新たなスタジアム正面ビジュアルを掲出し、3月31日のホーム開幕戦よりSNS投稿キャンペーンを実施する。

これまで「楽天モバイルパーク宮城」と呼ばれていた楽天の本拠地・県営宮城球場は、2026年1月1日から「楽天モバイル 最強パーク」に改称されている。

同キャンペーンは、3月31日に行われる福岡ソフトバンクホークスとのホーム開幕戦当日に行われる。

スタジアムの正面エントランス上部に設置された、スタジアム名が記された新たなビジュアルの写真を撮影し、ハッシュタグ「#きょうの楽パ」を付けてXまたはInstagramに投稿することで参加可能。投稿を会場内の対象ブースで担当者に確認してもらうと、抽選企画「#きょうの楽パ」ガチャに挑戦できる。

特典として、選手直筆サイン入りユニフォームやボール、バックネット裏ボックスシートの観戦チケット、オリジナルグッズなど豪華景品が抽選で当たる。

さらに4月2日からは、公式Xアカウント「@RakutenSportsJP」が投稿する対象ポストをリポストすることでも参加できるようになる。

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