ヤクルト・塩見泰隆、2軍戦で待望の実戦初ヒット　鋭い打球で復帰へ前進















東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆選手は24日、ヤクルト戸田球場で行われた千葉ロッテマリーンズとの2軍戦に「3番・右翼」で先発出場。今季実戦で初安打を記録した。











初回、1死一塁で迎えた第1打席。ロッテ先発・木村優人投手の直球を振り抜くと、鋭い打球は左前へ。今季実戦初ヒットとなる一打で、状態の良さを印象づけた。



実戦から遠ざかっていた中でも、タイミングの取り方やスイングの鋭さに衰えは見られず、いきなり結果で応えた形となった。打球の質も良く、状態の良さをうかがわせる内容だった。



その後の打席では空振り三振に倒れたものの、しっかりとスイングを仕掛ける積極性は健在。結果以上に、打席内での動きや反応の良さが光った。



この日は2打数1安打。限られた出場機会の中で確かな存在感を示し、復帰へ向けて順調なステップを踏んでいることを印象づけた。



今後は実戦感覚を取り戻しながら状態をさらに引き上げていく段階となるが、この一打は大きな前進と言える。1軍復帰へ向け、チームの主力外野手の完全復活に期待が高まる。











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