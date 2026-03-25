













中日ドラゴンズの金丸夢斗投手は24日、ナゴヤ球場で行われた横浜DeNAベイスターズとの2軍戦に先発登板。WBC後初の実戦登板で5回1失点の好投を見せた。











立ち上がりは危なげない内容だった。外野フライ2本と内野ゴロでテンポよく3者凡退に抑え、上々のスタートを切る。ストレートの伸びが際立ち、打者に差し込む場面が目立った。



その後、四球で走者を背負いながらも、すぐさま併殺打でピンチを断ち切るなど落ち着いた投球を披露。リズムを崩すことなくアウトを積み重ねていく。



一時は安打と四球で得点圏に走者を許す場面もあったが、ここでギアを一段引き上げる。一打先制のピンチで空振り三振を奪い、要所での強さを見せつけた。



さらに二死から連打で再び走者を背負う展開となるも、最後は内野ゴロに打ち取り無失点。粘り強く最少失点で切り抜ける投球が光る。



終盤には安打と暴投で得点圏に走者を進められ、適時打でこの日初失点。それでも崩れることなく後続を断ち、最少失点でマウンドを降りた。



この日の金丸投手は、球威のあるストレートを軸に空振りを奪う一方で、打たせて取る投球も織り交ぜるなど投球の幅を披露。特にピンチでギアを上げる場面が目立ち、WBC後初登板とは思えない安定感を示した。今後への期待が高まる内容だった。























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DAZNベースボールのXより













球のノビが半端ない



金丸夢斗 WBC後初先発！



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