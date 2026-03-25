元プロ野球選手で野球解説者の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『虎バン 阪神タイガース応援チャンネル ABCテレビ公式』で公開された動画に出演。阪神の補強について語った。

藤川球児監督

阪神が連覇するために必要なこと

監督就任初年度の2025年、85勝54敗4分(勝率.612)という圧倒的な成績でセ・リーグ優勝を果たした藤川球児監督。特に9月7日の優勝決定は、1990年の巨人の記録(9月8日)を塗り替え、2リーグ制導入以降のNPB史上最速記録を樹立する歴史的な快挙となった。

その阪神が連覇するために必要なことを聞かれると、落合氏は「戦い方は目に見えていると思う」といい、「1番から5番までメンバーを固定して、6、7、8番を誰にするかっていう、去年までの課題がそのまま今年に残ってるだけであって。そこにどうやって手を入れていくか」と指摘した。

その点について、高野純一アナウンサーが「打線というところで、6番以降、日本シリーズでも課題が浮き彫りになったんですけど、タイガース、補強しました」「ショートを主戦場とするディベイニーという右打者も獲った」と紹介しながら、「ショートを補強したっていうのはどういう印象でしょうか?」と意見を求めると、落合氏は「それだけ切羽詰まっていたということでしょう」と分析。

さらに、落合氏は「でも、外国人選手というのは獲ってきた以上、使わないと仕方ない」と続け、「ある程度は目をつぶって、50〜60試合使ってみて、状態が上がってこないんだったら、代える選択肢はあるんだろうけど、そこをどこのレベルまで我慢できるか」と持論を述べていた。