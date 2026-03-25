大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は24日（日本時間25日）、ロサンゼルス・エンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」として二刀流出場。開幕前最後の登板で4回0/3（86球）を投じ、被安打4、失点3、奪三振11、与四球2の内容だった。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

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大谷はこの日、最終調整のマウンドで、初回から圧倒的な内容を披露した。最初の2回で奪三振5を記録し、速球、カーブ、シンカー、スプリット、スイーパーと多彩な球種すべてで空振りを奪うなど、持ち味を発揮した。

4回にも1個の四球を与えながらも3個の三振を奪い、攻撃的なエンゼルス打線を翻弄。決して完璧な内容ではなかったものの、球のキレや変化球の精度は高く、順調な仕上がりを示した。

しかし、5回に続投すると状況は一変。3連打を浴びて失点を許し、それまでの完璧な流れにやや陰りが見えた。それでも全体としては球威や変化の質は高く、上々の最終調整となった。

大谷の登板内容についてエスピナル氏は「彼の投球がパーフェクトから少し遠のいたのは5回のわずか7球だったが、全体的に球のキレが良く、素晴らしい球威だった」と言及した。

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