FELT NEXAR：常識を覆す次世代エアロロードの全貌を徹底解説

もしあなたが「速さの限界」に挑戦したいなら、このニュースは必見です。FELT Bicyclesが発表した新型エアロロード「NEXAR」は、あの名車ARの後継として「Next-AR」を体現！空気抵抗を5%も低減し、驚異の軽量化まで両立した次世代のレーシングバイクです。私も最初は半信半疑でしたが、NEXARが叶える「異次元の速さ」には舌を巻きました。この記事を読めば、NEXARの革新的なテクノロジーの全貌、そしてあなたのライドがどう変わるのかが明確にわかります。

「速さの常識」を塗り替える！FELT NEXARが示す未来

サイクリストの皆さん、新しい時代の幕開けを告げる一台が、FELT Bicyclesから発表されました。その名も 「NEXAR（ネクサー）」 。長年、空力性能のパイオニアとして君臨してきたエアロロード「AR」の後継として、その名を「Next-AR」と冠するこのモデルは、まさに常識を覆す究極のレーシングバイクとして生まれ変わりました。

NEXARは、2008年から進化を続けてきた「AR」の単なる後継ではありません。FELTが長年培ってきた空力技術と最新の研究が融合し、これまでの“エアロロード”という枠を飛び越えた、極限の性能を発揮する全く新しいレーシングバイクとして設計されています。私がこの情報に触れた時、まず目を奪われたのはその洗練された佇まいです。黒を基調としたボディに刻まれた「AERO AS YOU'VE NEVER FELT」の文字は、単なる速さだけでなく、未知なるライディング体験への期待感を高めてくれます。一体、このバイクは私たちにどんな景色を見せてくれるのでしょうか。

このバイクが目指すのは、ライダーが最高のパフォーマンスを長時間維持できること。そのために、細部にわたるまで徹底的な見直しが行われました。

勝利への4つの鍵：NEXARの革新的なテクノロジー

NEXARには、ライダーを勝利へと導くための革新的な技術が惜しみなく投入されています。私が特に注目したのは、以下の4点です。

1. 空気抵抗5%減！FELTが誇るエアロ性能の極致

FELT Bicyclesと言えば、やはりその卓越した空力性能です。NEXARは、これまでの第3世代ARと比較して、なんと空気抵抗を5％も低減することに成功しています。この数字は、時速が上がるにつれてその差が顕著になり、レース終盤でのわずかなアドバンテージを大きく広げることでしょう。空力効率を最重要視するFELTの研究開発は、NEXARでまさに集大成を迎えたと言えます。まるで空気の壁を切り裂くかのような走りを、皆さんも想像してみてください。

2. 800gの衝撃！エアロと軽量化の両立

エアロ性能を追求すると重量が増しがちですが、NEXARはその常識を覆します。最新の応力研究に基づき、T800、T1000、T1100といった異なるカーボンファイバー素材をフレームの部位ごとに最適に配置。これにより、強度と性能を維持しつつ、FRDグレードのフレーム重量は驚異の800gという軽量化を実現しています。最高峰のDura-Ace完成車でもおよそ6.48kg。ヒルクライムでも、加速時でも、この軽さがライダーのパフォーマンスを最大限に引き出すこと間違いなしです。

3. ライダーと一体化するインテグレーテッドコックピット

ハンドル周りのケーブル類が全て内装されたインテグレーテッドコックピットは、見た目の美しさだけでなく、空力性能の向上にも大きく貢献します。さらに、その重量は僅か300g未満に抑えられています。特筆すべきは、フレームサイズごとに異なるサイズのコックピットを採用している点。これにより、どんな体格のライダーでも、自身のベストポジションをより自由に、そして正確に調整することが可能です。

4. 長時間エアロを維持する新ジオメトリー

NEXARは、徹底的な競合分析とプロのバイクフィッターの知見から生まれた、新たなジオメトリーコンセプトを採用しています。

することで、コラムスペーサーの使用を最小限に抑え、ステアリングとコックピットの剛性を向上。ことで、ライディングポジションがやや前方に設定され、エアロポジションでのペダリング効率の低下を防ぎます。

さらに、完成車パッケージにはショートクランクが標準装備され、最大効率の回転運動を持続させます。

これらの改善は、高速化する現代のレースシーンにおいて、ライダーがエアロポジションでより長い時間、安定的に最大の効率を維持できるよう設計されたものです。まさに勝利のためのジオメトリーと言えるでしょう。

あなたの挑戦を加速させるNEXARのラインナップ

NEXARは、プロ仕様の最高峰モデルから、最新技術を手軽に体験できるモデルまで、幅広いラインナップで展開されます。

モデル名 カラー サイズ(mm) 販売価格(税込) 重量(kg) 特徴 NEXAR FRD Dura-Ace Di2 ブラック 480 / 510 / 540 / 560 / 580 / 610 1,980,000円 6.480 4iiiiデュアルサイドパワーメーター搭載、最軽量最高峰モデル NEXAR FRD フレーム ブラック 480 / 510 / 540 / 560 792,000円 0.800 800gの超軽量フレームセット NEXAR PRO Ultegra Di2 Power Meter バーガンディ 480 / 510 / 540 / 560 / 580 / 610 1,430,000円 7.037 4iiii左側パワーメーター搭載、プロ仕様の高性能モデル NEXAR EXPERT Ultegra Di2 ステルスグレー 480 / 510 / 540 / 560 / 580 / 610 1,100,000円 7.525 コストパフォーマンスに優れたUltegra Di2搭載モデル NEXAR RACE 105 Di2 ブラック 480 / 510 / 540 / 560 / 580 / 610 935,000円 7.963 NEXARの最新技術を手軽に体験できる入門モデル

各モデルの注目ポイント

プロレーサーを唸らせる最高峰モデル。Dura-Ace Di2に加えて4iiiiデュアルサイドパワーメーターを標準装備。最高の機材でタイムを追求したい方に。

自分好みのパーツで究極の一台を組み上げたい方へ。800gという驚異の軽さを誇るFRDフレームは、夢のバイクの出発点となるでしょう。

競技志向のライダーにとって、非常に魅力的なコスパを誇るモデル。Ultegra Di2と左側パワーメーターが標準装備されており、トレーニングやレースですぐに役立ちます。バーガンディのカラーも個性的で目を引きますね。

NEXARの先進技術をUltegra Di2で体験できるバランスの取れた一台。ステルスグレーのカラーもクールです。本格的なロードバイクライフを始めたい方に最適でしょう。

最新の105 Di2を搭載し、価格も93.5万円と、NEXARのテクノロジーに手が届きやすいモデルです。初めてのハイエンドカーボンロードや、セカンドバイクとしても検討価値が高いのではないでしょうか。

FELT Bicycles：速さへの揺るぎない情熱

FELT Bicyclesは「革新、技術、スピード」を追求するパフォーマンスバイクのトップメーカーです。彼らのブランドマニフェストである「FELT is FAST」の言葉は、NEXARという新たなモデルを通じて、その本質を私たちに強く訴えかけてきます。サイクリングへの深い情熱と最先端の技術が融合することで、常にライディングエクスペリエンスを向上させる自転車を創り出し続けているFELT。NEXARは、その揺るぎないコミットメントの証と言えるでしょう。

NEXARで「未知なる速さ」を体験する

新型モデルNEXARは、2026年4月より予約受付が開始され、2026年6月に入荷予定とのことです。完成車は受注生産のみとなりますので、ご興味のある方は早めに検討されることをおすすめします。NEXARは、間違いなくロードバイクの歴史に新たな一ページを刻む一台となるでしょう。この革新的なバイクで、あなたも「未知なるエアロ」の領域を体験してみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。