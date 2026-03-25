大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季、大谷翔平選手が開幕から二刀流として出場し、佐々木朗希投手は先発に復帰する予定だ。これにより球界屈指の先発ローテーションが組まれることが予想されているが、まだ未確定な部分も多いようだ。スペイン紙『マルカ』のホセ・ロドリゲス記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

デーブ・ロバーツ監督は、今季の開幕に向けた先発陣として山本由伸投手、エメ・シーハン投手、タイラー・グラスノー投手、そして佐々木と大谷の5人を挙げ、山本が開幕投手を務めることを正式に認めた。

ローテーションの順番は流動的だが、日程を踏まえるとシーハンが第2戦、グラスノーが第3戦を担う可能性が高いと見られている。その後、佐々木がクリーブランド・ガーディアンズ戦でシーズン初登板を迎え、大谷はその翌日に初登板となる見込みだ。

さらにチームが完全体となった場合、ブレイク・スネル投手を加えた6人ローテーションが構想されており、山本、グラスノー、大谷、佐々木、シーハンにスネルが加わる超豪華な布陣が完成する見通しだ。

今季も盤石な投手陣が揃っていると見られているドジャースについて、ロドリゲス氏は「しかし、状況は確定したわけではない。シーハンと佐々木の成績次第ではローテーションの調整が行われる可能性もある。特にシーハンについては、手術を受けてからの初のフルシーズンとなることを考慮し、球団は彼の投球負担を慎重に管理する見込みだ」と言及した。

【関連記事】

【了】