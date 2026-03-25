埼玉西武ライオンズは、3月27日のプロ野球2026シーズン開幕を前に、ファンクラブ会員数が12万人を突破し、過去最高を記録したことを発表した。

同球団によると。2026年3月20日時点での会員数は、前年同日比116％と大幅に増加。これは12球団トップの数字で、特に20代の会員数が前年比120〜130％と大きく伸びている。

背景には、若年層をターゲットとした積極的な施策があるとのこと。

今年も7月には韓国・ソウル発で絶大な人気を誇るファッションブランド「VARZAR（バザール）」とのコラボレーションが行われる予定。また、大人気アイドルグループ「CUTIE STREET」が「マイナビ 東京ガールズコレクション2026 S/S」にて、コラボユニフォームを着用してランウェイに登場し、大きな話題となった。

また、もう1つの理由としては、プロスポーツにおける現地観戦への需要の高さがあるようだ。

株式会社 Skyfallが行った「スポーツ観戦に関する調査」では、20代以下の若年層の現地観戦への意欲の高さが明らかに。スポーツ観戦時に現地でグッズにかける平均金額は20代以下の女性が全世代・男女でトップ（8,110円）となっており、球場で楽しむ体験に大きな価値を感じていることが分かる。

ベルーナドームは池袋駅から電車で30分強、駅からすぐという立地にあり、都心からもアクセスが便利。豊富な球場グルメが楽しめることも観戦体験をさらに魅力的なものとする要因かもしれない。

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