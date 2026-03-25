強い真っすぐをなかなか打ち返せない。長谷川信哉にとって自己最多の132試合に出場した昨季は、自身の課題をはっきりと突き付けられる1年にもなった。ライバルも加入する今季に向け、長谷川はオフから課題克服に取り組んできた。真価が問われる今季の開幕を前に、ベルーナドームで話を訊いた。（取材・文：灰原万由）

プロフィール：長谷川信哉

2002年生まれ、京都府出身。敦賀気比高から2020年ドラフト育成2位で埼玉西武ライオンズに入団。2年目の7月に支配下登録を勝ち取り、俊足と強肩を武器に頭角を現す。昨季は自己最多の132試合に出場し、規定打席に到達した。

一軍で実感した課題

埼玉西武ライオンズの長谷川信哉外野手が、開幕前のアピールを続けている。今春のオープン戦では全16試合に出場し、打率3割1分6厘、1本塁打、4打点、長打率5割と好成績をマーク。外野手登録ながら一塁で先発する試合もあり、与えられた出場機会の中で存在感を示してきた。

ただ、長谷川の意識は目先の結果だけには向いていない。昨季は自己最多の132試合に出場し、初めて規定打席にも到達した一方で、打率は2割2分5厘。多くの打席に立ったからこそ、自身の現在地と課題がより鮮明になった。

昨季の課題として真っ先に挙がったのが、パ・リーグ投手の強い真っすぐを「弾けていない」ことだった。要因は単なる技術不足だけではない。「スイングスピードであったり、持っているパワーがそもそもない」と自己分析。そのうえで、一軍で戦い続ける難しさも身をもって知った。

「一軍は移動距離が長いので、そういったところで疲れたりしないように慣れていかないといけない。リカバリーも侮ってはいけない」

どんなに技術が備わっていても、コンディションを保ちきれなければ、打席で速くて強い球に対応する力も削がれていく。昨季の反省は、打撃技術の向上だけでなく、一軍でシーズンを戦い抜くための土台づくりにも向いていた。

オフに取り組んだ"パワーアップ"

だからこそオフは、課題を一つずつ埋めていった。シーズン終了後からウエートトレーニングを中心に据え、体重を増やしながらパワーアップを図ってきた。

ただ、目指したのは単純なサイズアップではない。体重増とパワーアップを求めながらも、打撃の感覚やスピードは失いたくない。その両立は「本当に難しい」と試行錯誤を重ねながら、体を大きくしつつ、これまでの感覚をどう残していくかに向き合った。

出力を上げる一方で、スピードは落とさない。簡単ではないテーマだが、「大谷選手とか見てても、やっぱり大きくなってもスピードは落ちてない」と一例を挙げ、自分にもまだ伸びしろがあると受け止めている。

フィジカル面の強化と並行して、動作解析も取り入れた。「自分の状態を言語化して伝えて、フィードバックしてもらう。そうすることによって自分の置かれている位置、今いるところを整理して話したりすることができる」。感覚任せにせず、課題を言葉にして整理しながら、分析と修正を重ねている。

そうした取り組みは、春先の実戦で少しずつ形になり始めた。キャンプから実戦、オープン戦を通しては「だんだん形になってきた実感はある」と手応えものぞかせる。3月15日の千葉ロッテマリーンズ戦では本塁打を含む4安打を放つなど、存在感を発揮。昨季の反省を受け、オフから積み上げてきたものが、結果として表れ始めている証しでもある。

現れた強力なライバルに「正直焦りも」

[caption id="attachment_256885" align="alignnone" width="480"] 埼玉西武ライオンズの長谷川信哉（写真：編集部）[/caption]

今季の外野争いは激しさを増している。横浜DeNAベイスターズから桑原将志外野手がFAで加入し、昨季MLBで87試合に出場したカナリオ、台湾リーグで7年間通算112本塁打を放った林安可も加わった。

ライバルの加入を知った際には「正直焦りも生まれた」。それでも、視線は下を向かなかった。

「もっと高いレベルで競争ができると思ったら、自分の野球人生においてレベルアップする、いいチャンスだと感じました」と危機感をそのまま成長への糧に変えようとしている。まだ多くを話せてはいないが、プレーを見るだけでも学ぶことは多い。自分から質問し、積極的に話をさせてもらいながら、吸収できるものは取り込んでいくつもりだ。

目標は明確だ。まずは「開幕戦スタメン」を勝ち取ること。その先には、ゴールデングラブ賞やベストナインも見据える。さらに、オールスター出場も目標の一つに掲げる。「スター選手が集まるオールスターに出場して、いろんな選手に話を聞いてみたい。けど、まず前半戦活躍しないと、候補にも上がらないといけない」と開幕から結果を残す覚悟は固い。

どうしても今季実現させたいことが、もう一つある。同期入団の古市尊捕手との交流戦で再会を果たすことだ。人的補償でDeNAへ移籍したと知った時は、「まさかという感じ、すごくショックだった」と率直な思いも口にした。それでも「古市が野球を辞めるわけではない」と受け止め、「交流戦で対戦できるように」と今でもLINEなどで連絡を交わしている。だからこそ、長谷川自身も一軍に居続け、再会の舞台をつかみ取りたい。

見据える先ははっきりしている。「もちろんライトで出場したい」と本職への思いを持ちながらも、「どこで出るにしても、自分はまず試合に出ないといけない」と置かれた立場も冷静に見つめる。オープン戦では一塁での起用も多かったが、レフトやセンターも含め、「守備はどこでもできると常にアピールを続けて試合に出続けたい」と力を込める。

求められる場所で結果を残し、まずは開幕スタメンをつかみ取る。その先にあるゴールデングラブ賞、ベストナインへ。昨季の悔しさを糧に、長谷川は結果で存在感を示すプロ6年目のシーズンに挑んでいく。

（取材・文：灰原万由）

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