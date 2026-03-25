「自動で体を洗い、心身ともにリフレッシュしてくれるお風呂があったら」――そんなSFのような夢が、いよいよ現実のものとなります。大阪万博で大きな話題を呼び、来場者の98.3%が「満足」と答えた驚異のデバイス「ミライ人間洗濯機」が、この春、和歌山県に初めてやってきます！

万博の夢が現実へ！「ミライ人間洗濯機」が和歌山に初登場

1970年の大阪万博で構想された「人間洗濯機」の夢は、半世紀以上の時を経て、現代のテクノロジーによって見事に具現化されました。それが、今回和歌山で初展示される「ミライ人間洗濯機」です。単なる体を洗う機械ではなく、ファインバブル技術とAIを駆使し、心身ともに癒やしとリフレッシュを提供する、まさに“未来のお風呂”を体現しています。

この革新的な装置を手がけたのは、ファインバブル技術のパイオニアである株式会社サイエンス。同社の「ミラブルテクノロジー」は、私たちの入浴体験を劇的に変える可能性を秘めています。万博という非日常の場で披露されたこの技術が、いよいよ地域社会に根差し、新たなライフスタイルとして社会実装されていく第一歩となるでしょう。

驚異の満足度98.3%の秘密：ファインバブルとAIが織りなす未来の入浴体験

なぜ「ミライ人間洗濯機」はこれほどまでに高い満足度を記録したのでしょうか？その鍵は、サイエンス社が誇るファインバブル技術にあります。目に見えないほど微細な泡が毛穴の奥まで入り込み、汚れを吸着して洗い流すことで、まるで全身を優しくマッサージされるかのような未体験の心地よさを実現します。

さらに、AIが利用者に合わせた最適な洗浄・リフレッシュを提供。これにより、これまでの入浴では味わえなかった“カラダもココロも自動で洗われる”という、画期的な体験が生まれます。これは、単に入浴習慣を変えるだけでなく、健康や福祉、さらには環境問題への解決策としても期待される、まさに未来のパーソナルケアの形と言えるでしょう。

「アフター万博展」で和歌山の未来と出会う

「ミライ人間洗濯機」は、和歌山商工会議所の新展示室オープニング企画「アフター万博展」の目玉として披露されます。モンティグレ ダイワロイネットホテル和歌山に移転し新設されたこの展示室は、地域産業のPRや会員事業所の製品・技術を紹介する、まさに「未来の玄関口」です。

この「アフター万博展」では、「ミライ人間洗濯機」の他にも、関西パビリオン和歌山ゾーンの展示物など、未来技術や社会の新しい可能性が一同に会します。地域の子どもたちや、万博に足を運べなかった方々にとって、先端技術に触れる貴重な機会となるでしょう。

また、和歌山の伝統技術や地域産業の魅力も同時に発信されます。新しい技術と古くからの匠の技が出会うことで、どのような化学反応が生まれるのか。この展示は、地域が未来に向けてどう発展していくかを示す重要なヒントを与えてくれるはずです。

地域と未来を繋ぐキーパーソンたちの熱い想い

今回の展示企画には、和歌山商工会議所と株式会社サイエンス、それぞれのトップが未来への熱い想いを寄せています。

和歌山商工会議所 会頭 竹田純久氏のコメント

竹田会頭は、新設展示室が「未来社会を体験してもらう機会」となること、そして「県内企業が取り組むライフサイエンスへの取組の一助になれば幸い」と語っています。これは、商工会議所が単なる地域の経済団体にとどまらず、未来を見据えたイノベーションのハブとして、地域の活性化と新しい技術の出会いを促進しようとする強い意志の表れです。

株式会社サイエンスホールディングス 代表取締役会長 青山恭明氏のコメント

青山会長は、「万博の展示で終わらせるつもりはなく、実際の社会の中で活用される技術として広げていくことが重要」と強調しています。この言葉からは、サイエンス社が単なる製品メーカーではなく、ファインバブル技術を通じて社会課題を解決し、人々の健やかな暮らしを支えるインフラ企業としての使命感を持っていることが伝わってきます。和歌山での展示が、地域との新たな連携を生み出すきっかけになることを強く期待しているようです。

展示概要：未来を間近に感じるチャンス！

この貴重な「アフター万博展」は、なんと入場無料で体験できます。週末のお出かけや、ご家族での学習体験にも最適な機会です。

名称 「アフター万博展」 会期 2026年3月28日（土）～4月10日（金） 会場 モンティグレダイワロイネットホテル和歌山2階 和歌山商工会議所展示室

（〒640-8156 和歌山市七番丁26-1） 展示内容 「ミライ人間洗濯機」他、万博関連展示 開館時間 10:00～17:00 入館料 無料

【重要】ご注意ください！

今回の展示では、「ミライ人間洗濯機」をご覧いただけますが、実際の入浴体験はできません。 未来の技術を間近に感じ、その可能性に思いを馳せる場としてお楽しみください。

会場は和歌山市中心部のモンティグレダイワロイネットホテル和歌山2階とアクセスも便利。ぜひこの機会に足を運び、未来の息吹を肌で感じてみてください。

まとめ：未来はもう、あなたのすぐそばに

大阪万博で示された夢の技術が、地域へと広がり、私たちの暮らしを変えていく。「ミライ人間洗濯機」の和歌山初展示は、単なる好奇の対象にとどまらず、未来のライフスタイルや社会のあり方を私たちに問いかける、貴重な機会となるでしょう。

未来のお風呂がどんな姿をしているのか、ファインバブル技術が私たちの生活にどう溶け込んでいくのか。ぜひ会場に足を運び、ご自身の目で、その可能性を確かめてみてください。未来はもう、あなたのすぐそばにあるのです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。