アーセナルに所属するイングランド代表FWエベレチ・エゼは、しばらく戦列を離脱することになるようだ。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在27歳のエゼは昨夏にクリスタル・パレスからアーセナルに移籍。新天地では背番号「10」を背負い、今季はここまで公式戦43試合出場で9ゴール6アシストを記録している。

そんなエゼは22日に行われたマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝（●0－2）を負傷欠場すると、今月28日にウルグアイ代表と、同31日に日本代表との対戦を控えるイングランド代表の活動にも不参加となることが、23日にイングランドサッカー協会（FA）から発表された。

状態に注目が集まっているエゼだが、今回の報道によると、ふくらはぎを負傷したことで戦列離脱を余儀なくされている模様で、4〜6週間の離脱となることが見込まれているという。ただ、今後さらなる検査を受ける模様で、予想されている期間よりも早く復帰できる可能性もあることが伝えられている。

それでも、プレミアリーグで首位に立ち、チャンピオンズリーグ（CL）とFAカップの3冠の可能性を残しているアーセナルにとってエゼの離脱は大きな痛手となりそうだ。