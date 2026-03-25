日本代表は24日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで始動した。

23日に安藤智哉、24日に冨安健洋がケガのため今活動不参加が決定。橋岡大樹が追加招集され、全体27名でキリンワールドチャレンジ2026の2連戦に臨む。体調不良のため経由地のロンドンで一時静養となっていた佐藤龍之介は無事にグラスゴー入りしたが、この日の練習には参加せず、26名で全体練習を行った。

初日はランキングやボール回し、パスアンドコントロールなど軽めのメニューで調整。伊藤洋輝、菅原由勢、鎌田大地、小川航基、田中碧、町野修斗、中村敬斗、塩貝健人の8名はミニゲーム形式で体を動かした。

また同日にはスコットランド・エディンバラ日本語補習校の生徒約80人と交流し、記念撮影を実施。チームを代表して谷口彰悟、地元セルティックでプレーする前田大然が寄せ書き入りの日の丸を受け取った。

スコットランドとの一戦は、3月29日（日）日本時間2時キックオフ。NHK総合にて生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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