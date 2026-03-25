アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が自身のインスタグラムを更新した。
冨安は約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たしたが、ケガのため今活動の不参加が決定。先週末に行われたエールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場したが、73分に座り込み途中交代となっていた。
冨安は自身のインスタグラムに「It’s a part of process!! 急がば回れ。やることやる」と綴り、前向きな姿勢を示している。
アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が自身のインスタグラムを更新した。
冨安は約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たしたが、ケガのため今活動の不参加が決定。先週末に行われたエールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場したが、73分に座り込み途中交代となっていた。
冨安は自身のインスタグラムに「It’s a part of process!! 急がば回れ。やることやる」と綴り、前向きな姿勢を示している。
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