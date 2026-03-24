村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスの未来は、オフシーズンに獲得した26歳の村上宗隆内野手の出来にかかっているかもしれない。番狂わせを起こす可能性がある一方で、再び負け癖に戻る可能性もあり、現時点では何が起こるかは分からないと米紙『デイリー・ヘラルド』が報じている。

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ホワイトソックスは昨季、ア・リーグ中地区で60勝102敗の最下位に終わり、散々な結果で幕を閉じた。

近年は苦戦が続いているが、過去には優勝争いを演じたこともある。

その栄光の時代に戻るために、パワーヒッターとしてNPBで一世を風靡した村上をチームに加え、打線を強化している。

2022年に141試合で56本塁打を記録した、あの強打者の姿をメジャーリーグでも見せることができれば、ホワイトソックスの上位進出も見えてくるだろう。

同紙は村上を「多くの若手選手が名を上げようと意気込んでいる中で、最大の未知数だ」と捉えている。

続けて「もし村上が、ライトにあるマーク・バーリー像に当てるような本塁打を量産し始めたらどうだろう？

世界の二つの地域が一気に沸き立つはずだ。

とはいえ、空振りの多さが本塁打数を上回ってしまう可能性もある」と伝え、期待と不安が半々といった心境を示している。

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