「優勝するとは思わない」大谷翔平所属のドジャース、今季は厳しい戦い強…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ3連覇を目指している。現段階では優勝の最有力候補と目されている一方、厳しい戦いを強いられるという見方もあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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ドジャースは日本時間23日終了時点で、オープン戦では20勝8敗1分といった成績をマーク。故障や不振に苦しんでいる選手は一部いるものの、全体としては順調な調整ぶりを見せている。

ただ、同メディアは「ロサンゼルスタイムズのコラムニストであり、ESPNのアナリストでもあるビル・プラシュケ氏は、ドジャースがWSで優勝するとは思わないと述べた」としつつ、「このチームは急激に高齢化している。経験豊富で老練ではあるが、同時に脆さも増している。年齢が上がりすぎると、怪我や疲労で一気に崩れる可能性がある。二日酔いに強いのは若者だけで、ベテランには厳しいものだ」という同氏の見解を紹介。

また、同氏は「ドジャース自身でさえ、直近2回のポストシーズンには、もし逆の結果になっていれば歴史が永遠に変わっていたかもしれない重要なプレーが数多くあったことを認めている。そのほとんどすべての巡り合わせが、ドジャースに有利に働いた。どうしてこんなことが起こり続けるのか？ 要するに、3年連続でこれほど多くの幸運を引き寄せられるチームがあるのか？」とも主張しているという。

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