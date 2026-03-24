「故障者リスト入り」鈴木誠也、WBC中に負傷で治療専念。幸いにも長期離脱…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手が、故障者リスト（IL）入りして2026シーズンを迎えることになった。それでも最悪の事態は免れ、長期の離脱にはならない見通しであると、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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鈴木は侍ジャパンのメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加し、準々決勝でベネズエラと対戦した。

鈴木は初回に四球を選び出塁するが、続けて二塁への盗塁を試みた際、不自然な形でスライディングしたことにより足を痛めてしまう。

足をひきずりながらベンチに下がったことで、誰もが大怪我を予感した。

実際、MRI検査の結果、膝の後十字靭帯（PCL）を損傷したことが判明している。

ただ、幸いにも軽度の負傷であったため、シーズンを棒に振るほどの重傷ではなかった。

同紙によると「早ければ4月1日、ロサンゼルス・エンゼルスとのシリーズ最終戦でチームに合流できる可能性がある。

ただし、クレイグ・カウンセル監督は来週末のクリーブランド・ガーディアンズでのシリーズが復帰の最短時期になるかもしれないとの見方も示した」という。

少なくとも4月中には、再び鈴木が試合でプレーする姿を見ることができそうだ。

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