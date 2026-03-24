巨人、大卒4年目ドラ2がファームで猛アピール　昨季は1軍9試合と悔しい年に















読売ジャイアンツの萩尾匡也は24日、ファーム・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「6番・左翼」で先発出場。4回にタイムリースリーベースを放った。











巨人は3回に1点を先制し、なおも4回裏の攻撃で西武先発の髙橋光成を攻める。無死一塁で打席に入った萩尾は、初球に投じられた146キロのカットボールを的確に打ち返した。



打球は強いライナーとなって右中間をきれいに割っていく。一塁走者が一気にホームイン、打者走者の萩尾も一気に三塁まで到達した。初球から捉えていく姿勢とアグレッシブな走塁で、一軍昇格に向け猛アピールを続けている。



この回さらに1点を追加した巨人は、そのまま3－0で西武をシャットアウトして勝利。ファーム・リーグの戦績を4勝5敗としている。



パンチ力のある打撃が武器の萩尾は、昨季は開幕メンバーに名を連ねたものの結果を残せず、一軍出場は9試合にとどまった。大卒4年目の今季は是が非でも一軍に定着して活躍していきたい。その覚悟に燃えたアピールをここまで見せている。



























【動画】一軍へ猛アピール、萩尾匡也の適時三塁打がこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













着々と結果を残す！



萩尾匡也 アピール成功となる

タイムリースリーベース！



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