













阪神タイガースの立石正広が24日、ファーム・リーグのオリックス・バファローズ戦に「5番・左翼」で先発出場。3回にタイムリーヒットを放った。











0－0で迎えた3回表、阪神はこの回からマウンドに上がったオリックス・岩嵜翔に対して猛攻を浴びせる。1死二塁から3番・前川右京、4番・西純矢が連続タイムリー二塁打を放ち、阪神が2－0とした。



さらに1死二塁で打席には5番の立石。1ストライクからの2球目、アウトハイに来た150キロのストレートに立石が力負けせずに対応していく。打球は見事に右前打となり、二塁ランナーが生還。クリーンナップが機能した阪神は、この回一挙4点を奪った。



その後もオリックスに反撃を許さず、試合は阪神が5－1で勝利。阪神打線は11安打の猛攻を見せ、高い打撃力を見せつけた。



主力メンバーが固定されている阪神だが、このまま若い選手たちが好調を維持することで、よりチーム内競争も激しさを増していくだろう。リーグ連覇に向けて、緩みのない環境が整っているとみてよさそうだ。

























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DAZNベースボールの公式Xより













進撃の虎



右方向へこの打撃

ドラ1・立石正広 タイムリーヒット



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