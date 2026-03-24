今季の読売ジャイアンツは先発ローテーションが一新され、野手も遊撃手の泉口友汰以外は流動的となりそうだ。その一方、オープン戦を戦った中で、期待が持てる選手が現れたのも事実。本稿では、今季の巨人の命運を左右しそうな選手を挙げていく。（文・田中凌平）

いきなり阪神戦…試される本当の実力

[caption id="attachment_256744" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの竹丸和幸（写真：産経新聞社）[/caption]

戸郷翔征の不調とフォスター・グリフィンの退団により、先発ローテーションの立て直しが急務となっている巨人。今季は山﨑伊織が開幕投手を務めるだろうと誰もが思っていた中、右肩のコンディション不良で開幕直前での離脱となってしまった。そこで、新人の竹丸和幸が開幕投手に抜擢された。

崇徳高、城西大、鷺宮製作所を経て、昨年のドラフト1位で入団した竹丸は、150キロ前後の速球と決め球にチェンジアップを持つ左腕だ。オープン戦では3試合に登板し、12回を投げて防御率0.75、被安打8、奪三振16、与四球3、失点1と安定した投球を見せている。特に10日の福岡ソフトバンクホークス戦では、5回無失点、7奪三振と圧巻の投球を披露した。

しかし、今季の開幕戦の相手は、昨季のセ・リーグ覇者である阪神タイガースだ。近本光司、中野拓夢、森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔らを擁する打線は強力であり、いきなり竹丸の力が試される一戦となるだろう。昨季は阪神に8勝17敗と大きく負け越しているだけに、開幕戦をものにして、相手に嫌なイメージを植えつけてほしい。

金曜日は各球団のエース級が揃って登板する曜日となる。一つのミスが命取りとなりやすい中で、どれだけ竹丸が存在感を示せるかは大きな鍵となるだろう。

戸郷と山﨑の状態が不安視される今の巨人において、プロ1年目から20勝をあげて新人王などタイトルを総なめした上原浩治のような活躍を見せてくれれば、2年ぶりのリーグ優勝が見えてくるはずだ。

竹丸だけじゃない――もう一人の“即戦力ルーキー”

[caption id="attachment_250206" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの山城京平（写真：産経新聞社）[/caption]

新人で開幕ローテーションを勝ち取ったのは、竹丸だけではない。昨年のドラフト3位で入団した山城京平も、開幕ローテーション入りを果たした。12日のソフトバンクとのオープン戦では先発として5回を投げて被安打3、奪三振4、無失点の好投を見せた。

さらに、22日の横浜DeNAベイスターズとのファームでの一戦でも、5回を投げて被安打3、奪三振3、無失点の投球を披露している。亜細亜大では4年春のリーグ戦で最優秀防御率のタイトルを獲得し、大学の侍ジャパンにも選出された経歴を持つ。即戦力となれる実績は十分だろう。

竹丸と山城の加入によって、左投げの先発ローテーション枠は熾烈な争いを見せることとなった。怪我からの復帰に向けて二軍で順調な調整を続けている井上温大を筆頭に、オープン戦で結果を残している又木鉄平と森田駿哉、さらに実績のある横川凱もいる。どの選手も20代であるだけに、長期にわたって切磋琢磨しあう存在となってほしい。

そして、忘れてはならないのがエース・戸郷だ。実績を見れば巨人の20代投手の中で突出しており、昨季の不調は大きな誤算だった。

これまで巨人のエースに君臨していた菅野智之（現・ロッキーズ）も不調を乗り越え、メジャー移籍直前の2024年には15勝3敗、防御率1.67と復活を遂げた。オープン戦では防御率9.00と不安が拭い切れないが、戸郷もかつての調子を取り戻し、先発の柱として山﨑とともに2桁勝利をあげてほしい。

育成から一発回答――突然現れた“長距離砲候補”

[caption id="attachment_255358" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの平山功太（写真：産経新聞社）[/caption]

今季の巨人の一番の課題と言えるのは、主砲・岡本和真に代わる長距離打者の不在だ。トレイ・キャベッジやボビー・ダルベックといった外国人選手はいるが、やはり和製・長距離砲も打線に名を連ねてほしい。その中でもリチャードは長距離砲としての期待がかかっていたが、オープン戦で死球を受けた際に骨折。開幕前に一軍離脱を余儀なくされた。

「外国人選手に一発を頼るしかない」と思われた矢先、急激な台頭を見せているのが育成選手の平山功太だ。22歳の平山は瀬戸内高、BCリーグ・千葉スカイセイラーズを経て、2023年の育成ドラフト7位で巨人に入団。

15日の北海道日本ハムファイターズとのオープン戦で「1番・中堅」に抜擢されると、有原航平からソロホームランを放ち、今年の巨人初ホームランを記録した。それにとどまらず、続く17日の東京ヤクルトスワローズ戦でも2試合連続となるソロホームランを放ち、一気に支配下登録を期待させる活躍を見せている。

しかし、以降は18日のヤクルト戦で3三振を喫するなど、勢いに陰りが見え始めた。オープン戦の最終戦前には、若林楽人との入れ替えで二軍落ちとなっている。

外野手にはキャベッジの他、今季から巨人でプレーする松本剛や、ルーキーの皆川岳飛、オープン戦好調の佐々木俊輔らもいる。平山には好印象が薄れる前に調子を取り戻し、松本哲也（元巨人）のような「育成の星」となってもらいたい。

吉川不在で浮上…“足で流れを変える男”

[caption id="attachment_246768" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの浦田俊輔（写真：産経新聞社）[/caption]

これまで幾度となく華麗な守備でピンチを救ってきた吉川尚輝。リハビリ中の吉川の復帰が不透明である中、浦田俊輔が存在感を示している。

浦田の持ち味といえば、50メートル走で6秒を切る足の速さだ。昨季は一軍での打率.208と苦しんだが、今季はオープン戦で打率.317の好成績を残した。さらに、4つの盗塁も決めており、持ち味を存分に発揮できているといえるだろう。

浦田は足を活かした守備で好プレーも見せており、塁に出ることさえできれば十分に吉川の穴を埋められる存在となる。

二塁手は門脇誠や増田陸、石塚裕惺など、ポスト吉川を狙っている選手が多く、今の巨人においてポジション争いが激しい守備位置の一つだ。

足の浦田、守備の門脇、打撃の増田、ポテンシャルを秘めた石塚とタイプの異なる選手同士の争いとなっているだけに、阿部慎之助監督が誰を起用するのかに注目だ。

巨人はさまざまな起用を試しながらでも、今季のオープン戦を日本ハムとともに首位で終えた。しかし、昨季の阪神のように、強いチームはスタメンを固定できているものだ。今季こそはメンバーを固定し、オープン戦の勢いそのままに、安定したシーズンを送ってほしい。

【著者プロフィール】

田中凌平（たなか・りょうへい）

1992年生まれ。ライター。年間でNPB12球団の本拠地を巡ることもあるほどの野球好き。巨人やMLBを中心に、陸上、水泳など多岐にわたる競技を執筆。五輪の取材経験も持つ。

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