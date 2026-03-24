「充実した時間を過ごせた」今永昇太が好投で締めくくる！　今季へ向けて…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は23日（日本時間24日）に行われたニューヨーク・ヤンキース戦に登板し、5回投げて81球で7安打5奪三振2失点の成績を残し、オープン戦を好投で締めくくっている。2026シーズンへ向けて、かなり期待できる状況であると米公式サイト『MLB.com』が報じた。

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昨季後半は被本塁打数の多さが目立ち、調子が落ちた状態でシーズンを終えている。

しかし、オフシーズンの間に問題点を改善し、球速を向上させた。

それが結果に表れており、ストレートの球速は91〜92マイル（約146.5キロ〜約148キロ）と安定しており、昨年の89〜91マイル（約143.2キロ〜約146.5キロ）からわずかに向上。今回の試合では17回も空振りを誘っている。

17日（同18日）のオープン戦では、ロサンゼルス・エンゼルスを相手に圧巻の投球を披露し、25回の空振りを奪っていたが、良い調子を継続して保てている。

カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督は「スプリングトレーニングとはいえ、打者はわざと空振りしに来ているわけではない」といった趣旨のコメントを残しており、今永を高く評価している。

それを踏まえ、同メディアは「最終的に重要なのはシーズン中の結果だ。

今永が三振数をもう一段伸ばせるか、走者を減らして被本塁打のダメージを抑えられるか、そして2025年後半ではなく2024年のような投球を取り戻せるかが問われることになる。

オフシーズンでしっかり休養を取り、コンディションとフォームを整えた結果としての球速アップは非常に心強く、本人も充実した時間を過ごせたと感じているようだ」と伝えている。

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