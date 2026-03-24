侍ジャパン 最新情報

侍ジャパンは今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）において、ベネズエラとの準々決勝で5-8で敗れ、大会史上初めて準決勝進出を逃す結果となった。この敗戦には、準々決勝で見せた井端弘和監督の采配にも疑問の声が及んでいる。米メディア『USAトゥデイ』のボブ・ナイチンゲール記者が言及した。

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予想外の敗戦に大谷翔平選手は試合後、「自分たちの良さは出せたが、最終的には相手に上回られた」と振り返り、「優勝しなければ、それは失敗だ」と厳しい言葉も口にした。

大谷が投手としての出場がなかったことも議論の1つとなった。大会前にドジャースと本人の判断で指名打者（DH）に専念する方針が決まっており、2023年の肘の手術からの完全復帰を見据えた措置だった。

井端監督は「途中から大谷を投げさせる選択肢はなかった」と説明しつつも、「もちろん起用したかったが、選択の余地はなかった」と苦しい胸の内を明かしている。

さらに、井端監督の采配についてナイチンゲール氏は「井端監督は、なぜ山本由伸投手を80球未満で降板させたのか。日本の救援陣の苦戦、ベネズエラの救援陣に抑えられた理由、5-2のリードをなぜ守り切れなかったのかといった質問に、居心地の悪い思いで答える羽目になった」と言及した。

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