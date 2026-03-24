27日に2026年のプロ野球ペナントレースが開幕する。各球団、リーグ優勝を目指し春季キャンプから汗を流してきた。どこの球団も好スタートを切って、良い形でシーズン序盤を戦っていきたいだろう。ここでは、スタートダッシュに成功し、直近10年で4月終了時点でパ・リーグ首位だったチームが最終的に何位でフィニッシュしているのか見ていきたい。

直近10年で4月終了時点に首位だったチームがリーグ優勝したケースは、18年の西武、23年のオリックス、20年と24年のソフトバンクとなっている。18年の西武は08年以来のリーグ優勝、23年のオリックスは96年以来のリーグ優勝、“常勝軍団”のソフトバンクは20年にリーグ優勝・日本一を達成しているが、17年から日本シリーズ3連覇中も18年と19年は2位。24年にリーグ優勝した際も、その前の3年はオリックスがリーグ3連覇しており、4年ぶりのリーグ優勝。リーグ優勝から間が空いたチームが、スタートダッシュに成功し、歓喜のゴールテープを切っている。

一方で、楽天は直近10年で17年、21年、22年と4月終了時点で首位も、失速しリーグ優勝を逃している。特に22年は16勝6敗1分と大きく勝ち越し、4月26日のロッテ戦から5月10日のロッテ戦にかけて引き分けを挟んで、11連勝。5月10日終了時点で貯金は最多の『18』としたが、翌日から4連敗を喫すると、徐々に失速。6月以降は全ての月で負け越し、終わってみれば、最大18あった貯金も69勝71敗3分と借金2の4位でフィニッシュ。リーグ優勝どころか、Aクラスにも入れなかった。

今年はスタートダッシュに成功したチームがリーグ優勝するのか、昨年のソフトバンクのように4月終了時点で最下位ながらも、徐々に調子を上げリーグ優勝を達成するのか、今季もパ・リーグのペナントレースから目が離せない。

▼2025年

オリックス

4月終了時点：15勝10敗2分［1位］

最終順位成績：74勝66敗4分［3位］

▼2024年

ソフトバンク

4月終了時点：18勝6敗2分［1位］

最終順位成績：91勝49敗3分［優勝］

▼2023年

オリックス

4月終了時点：14勝10敗0分［1位］

最終順位成績：86勝53敗4分［優勝］

ロッテ

4月終了時点：14勝10敗0分［1位］

最終順位：70勝68敗5分［2位］

▼2022年

楽天

4月終了時点：16勝6敗1分［1位］

最終順位成績：69勝71敗3分［4位］

▼2021年

楽天

4月終了時点：14勝9敗6分［1位］

最終順位成績：66勝62敗15分［3位］

▼2020年 ※コロナ禍による延期で6月に開幕

ソフトバンク

7月終了時点：21勝15敗1分［1位］

最終順位成績：73勝42敗5分［優勝］

▼2019年

ソフトバンク

4月終了時点：15勝10敗2分［1位］

最終順位成績：76勝62敗5分［2位］

▼2018年

西武

4月終了時点：19勝5敗0分［1位］

最終順位成績：88勝53敗2分［優勝］

▼2017年

楽天

4月終了時点：16勝5敗0分［1位］

最終順位成績：77勝63敗3分［3位］

▼2016年

ソフトバンク

4月終了時点：14勝8敗3分［1位］

最終順位成績：83勝54敗6分［2位］