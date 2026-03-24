メジャーリーグ・サッカー（MLS）のオーランド・シティは24日、元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンを獲得したことを発表した。チームへの合流は7月からとなり、契約期間は2028年まで。2029年までの契約延長オプションも付帯する。

クラブはグリーズマンの獲得に際し、「アントワーヌをオーランドに迎えられたことは、クラブだけでなく、オーランド市、サポーター、そしてメジャーリーグサッカーにとっても画期的なことだ」と、コメントを発表した。

また、グリーズマンもクラブの公式サイトを通じ、以下のように述べている。

「オーランド・シティで新たなキャリアをスタートできること嬉しく思う。最初の話し合いから、強い向上心と明確なビジョンを感じることができ、とても魅力的だった。オーランドを新たなホームとして、サポーターの皆さんと会い、スタジアムの熱気を感じ、素晴らしい結果をもたらせるように全力を尽くしたい」

現在35歳のグリーズマンは、2014年夏にレアル・ソシエダからアトレティコ・マドリードに完全移籍を果たし、2017－18シーズンにはUEFAヨーロッパリーグ制覇にも貢献。2019年夏にはバルセロナへ移籍したものの2年後に復帰。アトレティコ・マドリードでは公式戦通算488試合出場でクラブ歴代最多の211ゴールを挙げている。

アトレティコ・マドリードとの契約を2027年6月30日まで残していたグリーズマンだったが、今夏にアメリカへプレーの舞台を移すことが決定した。