日本サッカー協会は24日、キリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）の選手変更を発表した。
約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たした冨安健洋は、ケガのため今活動の不参加が決定した。なお、冨安に代わる追加招集は行わない。
冨安はエールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場したが、73分に座り込み途中交代に。コンディション確認のため、当初予定していたグラスゴー行きの便には搭乗していなかった。【動画】座り込んだ冨安健洋に上田綺世が話しかける
日本サッカー協会は24日、キリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）の選手変更を発表した。
約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たした冨安健洋は、ケガのため今活動の不参加が決定した。なお、冨安に代わる追加招集は行わない。
冨安はエールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場したが、73分に座り込み途中交代に。コンディション確認のため、当初予定していたグラスゴー行きの便には搭乗していなかった。【動画】座り込んだ冨安健洋に上田綺世が話しかける
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