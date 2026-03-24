乃木坂46賀喜遥香 5期生・井上和との“絆”を語る「『SCHOOL OF LOCK!』がきっかけでもっと仲良くなれた」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。3月19日（木）の放送では、今月まで「乃木坂LOCKS!」の“和の講師”としてパーソナリティを務めた5期生・井上和について語りました。

◆賀喜「にゃん来てね～！」

賀喜：皆さん、18日（水）はありがとうございました！ にゃん（井上和の愛称）と2人で生放送教室におじゃまさせていただいて、楽しい時間を過ごさせていただいて、かけがえのない時間でした。最後ということで寂しさもありましたが、本当に楽しかったです！ ありがとうございました！

私とにゃんは「SCHOOL OF LOCK!」がきっかけでもっと仲良くなれて、にゃんとの思い出もいっぱいできたし、2人だけの絆も生まれました。この私たちの関係性も“和”も消えることはないし、ずっと続くものだと思うので、また私の「乃木坂LOCKS!」とか生放送教室にも来てくれたらいいなって思います！ ずっと待っているので、にゃん来てね～！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info