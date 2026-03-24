“タダの情報”に潜む罠…田内学が明かす「お金の不安」を増幅させる貨幣経済のしくみ

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。3月12日（木）の放送は、社会的金融教育家の田内学さんが登場！ ここでは、田内さんが昨年10月に出版した著書「お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点」（朝日新聞出版）をもとに話を展開していきました。

◆“お金の不安”はシステムが生み出している

れなち：田内さんは「お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点」という本を朝日新聞出版から出されています。

田内：はい、昨年の10月に出版しました。

れなち：でも「お金の不安」って拭えないじゃないですか？ この経済状況で。

田内：そうなんですよね。だから、資本主義とか貨幣経済って、ある意味お金の不安を増幅させるシステムなんですよ。

れなち：というのは？

田内：例えば、僕らが“情報”を手に入れる手段って、昔だったら、本や雑誌を買うなどして、お金を払って得る“読者のための情報”が多かったんですよね。

れなち：はい。

田内：ところが、今はほとんどタダじゃないですか。それはなぜかというと、スポンサーが払っているわけですよ。じゃあスポンサー側は何を狙うかというと、自分たちの商品を買ってほしいんですよね。

れなち：なるほど。

田内：だから、この資本主義経済のなかだと「お金を支払うことで問題を解決しますよ」っていうことがどんどん増えていっているんです。で、ちょっと前までは、みんながお金を貯め込んじゃっている問題があったんですけど、最近はそれを解消する商品が出てきました。それが“金融商品”なんですよ。

れなち：投資を始める人も増えていますよね。

田内：それをみんなに買ってもらえれば、みんなのお金を増やすことにもつながるし、その会社や金融機関も儲かる。つまり、お金の不安が増幅すればするほど“企業にとってはいい”っていう。言い方は悪いかもしれませんけど、そういう方向になってしまっているから、油断していろんな情報をそのまま受け取っていると、「お金を貯めなきゃ」とか、必要のないものにまで「お金を使わなきゃ」ってなってしまいます。

れなち：なるほど。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM