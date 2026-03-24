“タダの情報”に潜む罠…田内学が明かす「お金の不安」を増幅させる貨幣経済のしくみ

◆“お金の不安”はシステムが生み出している
れなち：田内さんは「お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点」という本を朝日新聞出版から出されています。
田内：はい、昨年の10月に出版しました。
れなち：でも「お金の不安」って拭えないじゃないですか？ この経済状況で。
田内：そうなんですよね。だから、資本主義とか貨幣経済って、ある意味お金の不安を増幅させるシステムなんですよ。
れなち：というのは？
田内：例えば、僕らが“情報”を手に入れる手段って、昔だったら、本や雑誌を買うなどして、お金を払って得る“読者のための情報”が多かったんですよね。
れなち：はい。
田内：ところが、今はほとんどタダじゃないですか。それはなぜかというと、スポンサーが払っているわけですよ。じゃあスポンサー側は何を狙うかというと、自分たちの商品を買ってほしいんですよね。
れなち：なるほど。
田内：だから、この資本主義経済のなかだと「お金を支払うことで問題を解決しますよ」っていうことがどんどん増えていっているんです。で、ちょっと前までは、みんながお金を貯め込んじゃっている問題があったんですけど、最近はそれを解消する商品が出てきました。それが“金融商品”なんですよ。
れなち：投資を始める人も増えていますよね。
田内：それをみんなに買ってもらえれば、みんなのお金を増やすことにもつながるし、その会社や金融機関も儲かる。つまり、お金の不安が増幅すればするほど“企業にとってはいい”っていう。言い方は悪いかもしれませんけど、そういう方向になってしまっているから、油断していろんな情報をそのまま受け取っていると、「お金を貯めなきゃ」とか、必要のないものにまで「お金を使わなきゃ」ってなってしまいます。
れなち：なるほど。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM