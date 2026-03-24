王立オランダサッカー協会（KNVB）は24日、FWメンフィス・デパイが負傷のため今月の代表活動に参加しないことを発表した。

オランダ代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選グループGで6勝2分けで首位突破し、本大会出場が決定。昨年12月に行われた組み合わせ抽選会の結果、グループFに組み込まれ、日本代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／スウェーデン代表／ポーランド代表／アルバニア代表）との対戦が決まった。

本大会に向けて、オランダ代表は今月のインターナショナルマッチウィークで27日にノルウェー代表、31日にエクアドル代表との連戦を控えている。

KNVBは先日、国際親善試合に向けた26名のメンバーを発表。DFフィルジル・ファン・ダイクやMFタイアニ・ラインデルス、FWコーディ・ガクポが順当に選出されている。

そんななか、KNVBは「22日に行われたフラメンゴ戦で負傷したため、メンフィス・デパイは、オランダ代表のトレーニングキャンプに参加しない」と発表。デパイの代表不参加により追加招集はないことも併せて伝えられている。なお、メンフィスは22日に行われたフラメンゴ戦でスタメン出場を果たしていたものの、24分に負傷交代を余儀なくされていた。